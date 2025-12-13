Real Madrid : Laurent Blanc après Xabi Alonso, l’option improbable qui divise

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Et si la solution du Real Madrid ne venait ni d’un ancien héros du Bernabéu, ni d’un technicien star déjà installé au sommet de l’Europe ? Alors que l’avenir de Xabi Alonso s’assombrit, un nom inattendu a été évoqué : Laurent Blanc. Un profil discret, expérimenté, et surtout en décalage avec les pistes habituellement associées à la Casa Blanca.

Une idée à contre-courant dans un climat de flottement

La situation du Real Madrid se résume aujourd’hui à une forme d’attentisme stratégique. Selon plusieurs échos internes relayés par Romain Molina dans une vidéo YouTube, la direction madrilène avance sans véritable boussole, tiraillée entre le fantasme d’un entraîneur “totem” et la peur d’un choix par défaut. « La direction est complètement perdue », confie ainsi une source interne citée par le journaliste, évoquant des luttes d’influence paralysantes au sommet du club.

Dans ce contexte, le nom de Jürgen Klopp revient comme un idéal inaccessible. Mais que se passe-t-il si ce plan A ne se concrétise pas ? C’est précisément dans cet interstice que surgissent des options longtemps jugées incompatibles avec le discours officiel.

Laurent Blanc, un profil qui fait tiquer

Ancien sélectionneur de l’équipe de France, passé par Bordeaux le PSG, ou encore l’OL, Laurent Blanc incarne ce que certains, au Real, disent rechercher sans jamais vraiment l’assumer : un manager plus qu’un entraîneur de terrain, capable de gérer des egos XXL et un vestiaire de stars.

« Si Klopp ne veut pas, tu peux aussi ramener des entraîneurs libres, comme Joachim Löw, Laurent Blanc, etc. Mais ces noms contreviendraient au discours officiel qui explique qu’il faut un manager, presque un sélectionneur, pas vraiment un entraîneur. Le problème, c’est que ça n’existe plus ce genre de profil », glisse Romain Molina. Il est vrai que ces noms moins frigants iraient à l’encontre du storytelling entretenu par le club, qui veut des entraîneurs d’un certain standing, que Blanc n’a plus depuis un moment.

Limogé par Al-Ittihad en septembre dernier, Blanc a aussi été évoqué récemment du côté du Stade Rennais, preuve qu’il reste très écouté sur le marché malgré sa discrétion médiatique.

Un symbole du renversement de pouvoir

L’évocation de Laurent Blanc révèle surtout un malaise plus profond à Madrid. Là où le Real attirait autrefois naturellement les meilleurs entraîneurs du monde, il doit désormais convaincre, patienter, parfois essuyer des refus. « Avant, tout le monde rêvait du Real Madrid. Aujourd’hui, c’est le Real qui se retrouve dans cette position », observe Molina, soulignant un basculement symbolique.

Choisir Blanc serait alors moins un renoncement qu’un aveu : celui d’un club contraint de sortir de ses schémas habituels pour retrouver de la stabilité. Évidemment, il semble impossible de voir Florentino Pérez et son entourage prêts à assumer un tel virage. Laurent Blanc ne fait pas rêver les réseaux sociaux, et ne coche pas la case “légende maison”.