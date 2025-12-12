Real Madrid : Jürgen Klopp a déjà donné sa réponse !

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Jürgen Klopp est pressenti pour remplacer Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid. Mais l’ancien coach de Liverpool n’est pas libre et l’opération semble compliquée à réaliser pour Florentino Pérez…

Après la défaite en Ligue des champions contre Manchester City, mercredi soir, qui faisait suite à celle face au Celta Vigo, l’avenir de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid ne tient plus qu’à un fil. L’ancien milieu de terrain est sur la sellette. Selon El Chiriguito, Florentino Pérez lui a donné 3 matchs pour sauver sa place. Mais l’ensemble des autres médias croient savoir qu’un nouveau mauvais résultat ce week-end contre Alaves provoquerait son licenciement. Pérez n’a pas apprécié la bronca du Bernabeu et il se tiendrait prêt à appuyer sur le bouton si le Real Madrid ne battait pas le Deportivo.

Arbeloa, option la plus probable du Real Madrid

Pour lui succéder, Sky soutient que Zinedine Zidane est l’option privilégiée par Pérez, avec Alvaro Arbeloa et Jürgen Klopp en plan B. Zidane étant promis au banc de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026, Arbeloa, déjà présent au Real, et Klopp, libre depuis son départ de Liverpool mais présent dans la structure Red Bull, semblent donc des options plus réalisables. Mais pour Klopp, Oliver Mintzlaff, le Directeur Général de Red Bull vient de refroidir les ardeurs madtilènes dans des propos relayés par Sport Mediaset. «Jürgen a clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas entraîner pour le moment. Cela pourrait changer à l’avenir, bien sûr. Mais je vois à quel point il est passionné par ce poste, combien d’idées il a et combien il souhaite progresser. Je suis donc parfaitement serein.» Plutôt clair..

Le parcours de Klopp avec Dortmund et Liverpool

Borussia Dortmund (2008 – 2015)

Le passage qui fait de lui un entraîneur de classe mondiale.

Crée une identité de jeu intense et offensive basée sur le gegenpressing

Champion d’Allemagne 2011 et 2012

Coupe d’Allemagne 2012

Finale de Ligue des champions 2013 (perdue vs Bayern Munich)

Révèle des talents : Lewandowski, Reus, Gündogan, Hummels, Götze

Devient l’un des symboles du renouveau du BVB

Liverpool FC (2015 – 2024)

Quand Klopp arrive, Liverpool est en crise sportive et structurelle. Il va transformer le club de fond en comble.