À LA UNE DU 13 DéC 2025
[19:10]OM Mercato : 6 M€ tombés du ciel en janvier ?
[19:03]ASSE – Bastia : la compo des Verts avec des choix forts d’Horneland
[18:53]Stade Rennais – Brest (3-1) : les tops et les flops d’un derby renversant
[18:24]FC Metz – PSG : le onze de Luis Enrique pour redevenir leader
[18:09]RC Lens : 2 retours dans le groupe qui affrontera l’OGC Nice
[18:00]Lionel Messi privé de Coupe du monde ?
[17:38]FC Metz – PSG : ça a déjà dégénéré entre ultras des deux clubs !
[17:22]FC Barcelone – Osasuna : le onze blaugrana pour larguer le Real Madrid
[17:15]OM : un joueur du Stade Rennais règle ses comptes avec Roberto De Zerbi
[16:53]ASSE : un consultant pointe le gros problème des Verts, Horneland responsable !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Metz – PSG : ça a déjà dégénéré entre ultras des deux clubs !

Par Raphaël Nouet - 13 Déc 2025, 17:38
💬 Commenter
Les supporters du PSG lors du déplacement à Bilbao.
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

En début d’après-midi, les ultras du FC Metz et du PSG se sont affrontés dans une commune située juste à côté du stade Saint-Symphorien.

Le Républicain Lorrain rapporte des heurts très violents entre ultras du PSG et du FC Metz, ce samedi vers 14h, à Montigny-lès-Metz. Cette commune est située juste à côté du stade Saint-Symphorien, où les deux clubs seront opposés ce soir à partir de 19h. Le quotidien régional révèle qu’une quarantaine d’ultras parisiens a été attaquée par un groupe de Messins un peu plus nombreux. Les forces de l’ordre sont intervenues et ont dispersés les belligérants à coups de gaz lacrymogènes. Les deux groupe se sont éloignés mais la crainte d’affrontements aux abords de Saint-Symphorien est réelle.

Une mauvaise habitude à Metz…

Il n’y a pas d’antagonisme majeur entre le PSG et le FC Metz qui pourrait être à l’origine de cette bagarre. Mais les ultras messins sont régulièrement au cœur de l’actualité pour de mauvaises raisons, et ce depuis des années. Fin 2016, Anthony Lopes, alors à Lyon, avait reçu un pétard en provenance d’un des groupes ultras. Pour simple sanction, celui-ci avait été contraint de migrer du premier étage de sa tribune au deuxième… où il était en contacts directs avec les supporters adverses. Cette saison, le match contre l’OM (0-3) a été arrêté un bref instant car des ultras lorrains faisaient la chasse aux supporters marseillais après un but. Un spectacle habituel quand l’OM est à Metz, autour du stade comme à l’intérieur…

Les incidents de ce samedi ne risquent pas d’être sanctionnés par la commission des terrains car ils se sont produits justement loin du stade. Mais s’il venait à y avoir un deuxième round à Saint-Symphorien tout à l’heure, ce serait une autre histoire…

PSGFC Metz

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Metz, PSG