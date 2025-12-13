🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

En début d’après-midi, les ultras du FC Metz et du PSG se sont affrontés dans une commune située juste à côté du stade Saint-Symphorien.

Le Républicain Lorrain rapporte des heurts très violents entre ultras du PSG et du FC Metz, ce samedi vers 14h, à Montigny-lès-Metz. Cette commune est située juste à côté du stade Saint-Symphorien, où les deux clubs seront opposés ce soir à partir de 19h. Le quotidien régional révèle qu’une quarantaine d’ultras parisiens a été attaquée par un groupe de Messins un peu plus nombreux. Les forces de l’ordre sont intervenues et ont dispersés les belligérants à coups de gaz lacrymogènes. Les deux groupe se sont éloignés mais la crainte d’affrontements aux abords de Saint-Symphorien est réelle.

Une mauvaise habitude à Metz…

Il n’y a pas d’antagonisme majeur entre le PSG et le FC Metz qui pourrait être à l’origine de cette bagarre. Mais les ultras messins sont régulièrement au cœur de l’actualité pour de mauvaises raisons, et ce depuis des années. Fin 2016, Anthony Lopes, alors à Lyon, avait reçu un pétard en provenance d’un des groupes ultras. Pour simple sanction, celui-ci avait été contraint de migrer du premier étage de sa tribune au deuxième… où il était en contacts directs avec les supporters adverses. Cette saison, le match contre l’OM (0-3) a été arrêté un bref instant car des ultras lorrains faisaient la chasse aux supporters marseillais après un but. Un spectacle habituel quand l’OM est à Metz, autour du stade comme à l’intérieur…

Les incidents de ce samedi ne risquent pas d’être sanctionnés par la commission des terrains car ils se sont produits justement loin du stade. Mais s’il venait à y avoir un deuxième round à Saint-Symphorien tout à l’heure, ce serait une autre histoire…