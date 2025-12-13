À LA UNE DU 13 DéC 2025
Mercato : le PSG en concurrence avec le Real Madrid pour une sensation à 60 M€

Par William Tertrin - 13 Déc 2025, 12:47
Luis Enrique (PSG)
La bataille qui s’annonce autour de Said El Mala (19 ans) agite le monde du football européen. Tous les projecteurs sont braqués sur ce jeune ailier du FC Cologne, dont la cote explose alors que les plus grands clubs cherchent à emporter sa signature. Derrière les coulisses du marché des transferts, l’intensité monte : le PSG, mais aussi le Bayern Munich, le Real Madrid, Manchester United ou encore Brighton rivalisent d’ambition et de promesses financières.

PSG mise gros sur Said El Mala : un transfert à 60 millions ?

Le Paris Saint-Germain ne cache plus son intérêt pour Said El Mala, selon Ekrem Konur. Avec une offre qui pourrait se situer entre 50 et 60 millions d’euros, le club parisien montre qu’il mise sur la jeunesse, l’audace et le renouvellement offensif. Cette somme symbolise la confiance placée dans ce pur talent du football allemand, capable de dynamiter les défenses sur son aile. Cette saison, il totalise 6 buts et 3 passes décisives en 13 matchs de Bundesliga.

Une concurrence féroce entre clubs prestigieux

Le PSG ne dispose d’aucun passe-droit sur ce dossier brûlant. Le Bayern Munich, le Real Madrid, mais aussi Brighton et Manchester United poussent leurs pions pour séduire le jeune ailier. La course est ouverte, la tension palpable ; chaque club affine sa stratégie pour se démarquer et convaincre le joueur de rejoindre son projet sportif.

La pression des géants européens fait grimper la valeur du transfert, transformant cette opération en vrai feuilleton du marché estival.

Said El Mala, un talent à suivre de près

Agile, rapide, doté d’une vision du jeu remarquable, Said El Mala symbolise la nouvelle vague des ailiers modernes. Sa jeunesse et son potentiel technique séduisent tous les recruteurs : il est perçu comme une valeur sûre pour préparer l’avenir d’un effectif.

Son transfert pourrait constituer un tournant dans sa carrière et bouleverser l’équilibre du mercato européen, propulsant le jeune joueur dans une nouvelle dimension. La prochaine étape ? Un choix décisif pour Said El Mala, sous l’œil des plus grands, alors que tous les regards restent suspendus à l’issue de cette bataille de géants.

