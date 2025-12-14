À LA UNE DU 14 DéC 2025
[22:00]PSG : Luis Enrique a deux dilemmes pour sa compo contre Flamengo
[21:30]Real Madrid Mercato : Xabi Alonso a ferré un couteau suisse, il coûte 25 M€ !
[21:00]RC Lens – OGC Nice : Franck Haise s’incline devant Pierre Sage, Will Still aussi !
[20:38]FC Nantes : Will Still explique pourquoi il n’a pas voulu succéder à Luis Castro
[20:29]RC Lens : Sainte-Barbe, leader à la trêve… la conf de Pierre Sage après Nice
[20:20]OL : Textor charge Aulas et se pose en sauveur de l’OL !
[20:00]FC Nantes : enfin de bonnes nouvelles, et même un record !
[19:40]FC Nantes : un gros mercato suffira-t-il à éviter la Ligue 2 ?
[19:14]Ligue 1 : le RC Lens ne faiblit pas, le LOSC met une grosse pression sur l’OM !
[19:08]RC Lens – OGC Nice (2-0) : une victoire pour passer les fêtes en tête, les notes des Sang et Or
RC Lens – OGC Nice : Franck Haise s’incline devant Pierre Sage, Will Still aussi !

Par Laurent Hess - 14 Déc 2025, 21:00
💬 Commenter
Après la défaite de l’OGC Nice face au RC Lens ce dimanche, Franck Haise a reconnu la supériorité de l’équipe de Pierre Sage. Qui a également été félicité par Will Still.

Le RC Lens a conforté son fauteuil de leader de la Ligue 1 en dominant l’OGC Nice (2-0) ce dimanche à Bollaert grâce un doublé d’Odsonne Edouard, sur deux passes décisives de Matthieu Udol. C’est Noël avant l’heure pour le RCL et ses supporters, qui ont célébré ce nouveau succès en grandes pompes. Le Gym a pourtant longtemps fait bonne figure à Bollaert, avant d’accuser le coup après le 2e but à l’approche de l’heure de jeu. « Le 2e but nous a mis un vrai coup au moral, a commenté Franck Haise. Sur la première heure, il y a eu des choses positives mais on manque encore de confiance et aussi d’intensité. Quand on voit les deux buts de Lens, quand ils vont à la tête, il y a une intensité forte. On a clairement vu l’écart entre une équipe en confiance et une qui ne l’est pas. »

Still ravi de la trajectoire du RC Lens

Invité du Canal Football Club, Will Still a de son côté salué le travail effectué au RC Lens depuis son départ au printemps dernier. «Cela ne m’étonne pas pour le RC Lens, j’en suis ravi. Honnêtement, c’est logique. Ces personnes-là, à la tête du club, méritent vraiment. C’était le but de l’année dernière, sans me jeter des fleurs. On m’a dit que c’était une période de transition. Ils ont pris la suite en faisant quelque chose de ciblé et d’intelligent», a glissé le Belge.

