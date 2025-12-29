Real Madrid : Mbappé et une candidate de télé-réalité au cœur d’une rumeur qui fait le buzz

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Le monde du football et de la télé-réalité est en collision depuis la diffusion d’une vidéo montrant Kylian Mbappé en compagnie d’une mystérieuse brune. Les fans en sont persuadés : il s’agirait d’Isabeau De la Tour, ancienne candidate de télé-réalité désormais influenceuse. Une nouvelle séquence qui alimente les spéculations sur une romance naissante, alors que personne n’a officialisé une quelconque relation.

Une vidéo qui affole la toile

Impossible d’y échapper si vous traînez sur les réseaux sociaux. Depuis quelques heures, une séquence filmée dans une bijouterie occupe tous les usages, montrant Mbappé et une jeune femme dont la ressemblance avec Isabeau De la Tour n’a pas laissé les internautes indifférents. Gestes complices, regards échangés : il n’en fallait pas plus pour enflammer la toile.

Les commentaires ont aussitôt fleuri, nombre d’utilisateurs identifiant l’influenceuse derrière ce moment capturé. Pourtant, certains sont unanimes : il s’agirait en réalité de Valérie Messika, qui n’est ni plus ni moins que la fondatrice de la marque de bijoux, ce qui ajoute une bonne dose de mystère à l’affaire.

Retour sur les rumeurs : un dîner privé en question

Le feu couvait déjà depuis le fameux “scoop” dévoilé à Noël : selon le blogueur Aqababe, Kylian Mbappé aurait dîné en privé avec Isabeau dans un restaurant parisien. L’ambiance aurait été très discrète, sans photo ni preuve formelle, mais la rumeur a prospéré à vitesse grand V.

Difficile de démêler le vrai du faux tant la rumeur enfle. D’autant plus que le principal intéressé, en pleine saison réussie avec le Real Madrid où il collectionne les buts, n’a rien commenté publiquement. Même silence du côté d’Isabeau, dont chaque apparition est scrutée de près depuis des mois.

Les réactions des internautes

Et l’affaire divise ! Quand les uns voient une nouvelle star-couple se former, d’autres ne détectent qu’un buzz bien orchestré. L’engagement des communautés ne faiblit pas, chaque détail passé au crible alimente une véritable chasse à l’indice sur la nature réelle du lien entre le prodige du foot et l’ancienne candidate de télé-réalité.

Ce n’est pas la première fois que la vie privée de l’attaquant vedette du Real Madrid fait parler d’elle, entre exploits sportifs et rumeurs sentimentales. Mais sur les réseaux, tout s’amplifie…

Réalité ou simple buzz ?

Si la vidéo captive, elle ne permet à ce stade aucune affirmation officielle sur un couple entre Isabeau De la Tour et Kylian Mbappé. D’ailleurs, rien n’a jamais été confirmé, ni par eux, ni par leurs entourages respectifs. Le doute subsiste, et l’engouement continue d’enfler, chaque nouvel indice relançant la machine à fantasmes.

Mais l’affaire semble déjà pliée avec la révélation du nom de Valérie Messika. Il faut dire que dès qu’une petite histoire concerne Kylian Mbappé et sa vie privée, ça fait toujours un peu plus de bruit…