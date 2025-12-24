🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Discret sur sa vie privée autant que clinique devant les buts, Kylian Mbappé (Real Madrid, 27 ans) vient de voir un secret bien gardé affiché au grand jour.

Depuis quelques jours, les rumeurs autour d’un rapprochement entre Daniela Melchior et Kylian Mbappé enflamment en effet la toile. Les fans et les médias scrutent chaque like, chaque story, chaque interaction, à la recherche du moindre indice sur une possible romance. Et avec la superstar du Real Madrid qui vient de fêter ses 27 ans, l’attention est totale.

Selon les observateurs, Mbappé n’y va pas par quatre chemins. Le 13 décembre, il a liké les deux derniers posts de l’actrice portugaise sur Instagram, à l’occasion de la première du film Anaconda Reboot, sur le tapis rouge. Le message est clair : il suit de près les publications de l’actrice. De son côté, Daniela Melchior n’a pas interagi avec un post du joueur depuis fin octobre, mais son feed est passé au crible, et chaque like de la star française fait exploser les notifications des fans.

Mbappé, une romance avec Daniela Melchior

Les spéculations vont bon train. Certains y voient un flirt innocent, une simple admiration virtuelle… d’autres parient déjà sur le début d’une vraie relation. La complicité entre les deux, même à distance et à travers un écran, fait naître des fantasmes d’un duo qui pourrait devenir le couple le plus suivi d’Europe. Pour Mbappé, habitué à faire la une pour ses exploits sportifs, ce serait une nouvelle scène médiatique : Instagram devient ici le terrain de jeu, et le terrain réel n’aura qu’à suivre si la romance se confirme.

Daniela, quant à elle, continue de briller dans sa carrière d’actrice, mais voit son nom désormais associé à l’un des joueurs les plus célèbres de la planète football. À Paris, Madrid et Lisbonne, les regards sont braqués. Le moindre geste pourrait déclencher une tempête médiatique. Les fans, eux, scrutent avec impatience et imagination chaque signe d’un rapprochement. Et si cette année, Mbappé signait son transfert le plus médiatique… sans ballon mais avec cœur et charme ?