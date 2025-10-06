Real Madrid : Mbappé a mis un énorme stop à une starlette de télé-réalité !

Kylian Mbappé ne laisse rien au hasard, ni sur le terrain, ni dans sa vie privée. Récemment, l’attaquant du PSG a été au centre d’une petite polémique… avec l’influenceuse Astrid Nelsia, ancienne compagne du rappeur Koba LaD. Une rencontre virtuelle qui aurait pu avoir lieu… il y a plusieurs années.

En 2017, alors qu’il évoluait encore à l’AS Monaco, Kylian Mbappé aurait tenté de la contacter. Mais Astrid, alors encore relativement discrète sur les réseaux sociaux, ne lui aurait jamais répondu. Le jeune prodige poursuivait sa carrière, tandis que la jeune femme continuait son chemin.

Cinq ans plus tard, Astrid Nelsia, devenue une vraie star de l’influence et du web, a tenté de renouer le contact avec Kylian… mais le timing n’était plus du tout le même. La réponse du champion du monde 2018 a été nette et sans équivoque : « Trop tard ». Une manière élégante mais ferme de recadrer la situation.

« Trop tard »

Ce petit échange rappelle que, pour Mbappé, le timing est essentiel, que ce soit sur un terrain ou dans la vie privée. Il sait ce qu’il veut et, surtout, quand il le veut. Et pour Astrid, la leçon est claire : certaines occasions, une fois passées, ne se reprennent pas.

Entre réseaux sociaux et célébrité, les chemins de stars se croisent souvent… mais tout le monde ne tombe pas toujours au bon moment. Dans ce duel de générations et de statuts, c’est Kylian qui a dicté les règles.