OGC Nice Mercato : en plus de Wahi, Haise voulait un autre ancien du RC Lens et de l’OM

Par William Tertrin - 9 Jan 2026, 21:15
Dans un mercato d’hiver déjà marqué par l’arrivée d’Elye Wahi en prêt à l’OGC Nice, une autre piste moins médiatisée aurait animé les discussions en coulisses du côté de la Côte d’Azur. Franck Haise aurait voulu rapatrier Jean Onana, un joueur qui, comme Wahi, est également passé par l’OM et le RC Lens — club où Haise a fait ses armes avant de rejoindre Nice.

Un projet autour de Haise

Revenu en France à l’OM en janvier 2024 après une expérience mitigée à l’étranger, Jean Onana, milieu camerounais de 26 ans, évolue actuellement au Genoa en Serie A (prêté par Beşiktaş).

Selon les informations du compte X @naninho06, renseigné sur l’actualité du Gym, Haise aurait envisagé de l’attirer cet hiver afin de renforcer l’entrejeu niçois, dans la lignée de ce qu’il avait fait au RC Lens, où il avait dirigé Onana à 23 reprises en 2022-2023 avant son départ pour la Turquie.

Ce type de recrutement aurait eu du sens pour Haise : Onana, déjà familier de la Ligue 1 et des principes de jeu défensifs que le coach affectionne, était espéré pour amener de la densité au milieu de terrain niçois — un secteur en difficulté cette saison.

Des difficultés structurelles à Nice

Si Haise a donc tenté ce dossier, il n’a pas pu aller au bout étant donné que l’entraîneur de 54 ans a été remercié, avant que Claude Puel ne débarque.

La piste Onana n’a finalement pas abouti cet hiver, mais elle illustre bien la volonté de Haise — à l’époque encore entraîneur de Nice — de s’appuyer sur des profils qu’il connaît bien pour structurer son groupe. Outre sa détermination à recruter Wahi, il avait notamment fait venir Salis Abdul Samed l’été dernier.

Un mercato placé sous le signe de la relance

Le recrutement d’Elye Wahi, prêté par l’Eintracht Francfort pour relancer sa carrière en Ligue 1, reflète l’urgence niçoise à trouver un buteur capable d’insuffler un nouvel élan en attaque.

Dans ce contexte, la piste Jean Onana apparaissait comme un pari tout de même assez risqué et aux allures de recyclage. La saison de Nice reste délicate, et l’avenir sportif du club — avec ou sans Haise — dépendra désormais de la capacité du groupe à se stabiliser et à performer sur le terrain.

