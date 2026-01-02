OGC Nice : à peine arrivé, Wahi a déjà taclé le RC Lens et l’OM

À peine arrivé à l’OGC Nice, Elye Wahi a déclenché une vague de réactions en saluant l’accueil reçu sur la Côte d’Azur, reléguant indirectement Marseille et Lens au second plan. Une déclaration sincère, mais aux résonances inattendues…

Elye Wahi remercie Nice… au risque d’écorner ses anciens clubs

L’intégration d’Elye Wahi à Nice s’est déroulée sous le signe de l’enthousiasme. Lors de sa conférence de presse de présentation ce vendredi, le jeune attaquant a lui-même demandé à intervenir pour adresser un message : « Je tiens à remercier le club. J’ai fait pas mal de clubs et j’ai jamais reçu un tel accueil, que ce soit pour moi ou pour ma famille. Aujourd’hui je suis prêt à tout donner et à rendre la confiance qu’ils m’ont donné. » Une sortie applaudie par l’Allianz Riviera… mais qui a surpris du côté de Marseille et Lens.

Les supporters de l’OM et du RC Lens piqués au vif

Sur la toile, cette déclaration a rapidement fait réagir. Beaucoup de supporters n’ont pas épargné Wahi, pointé du doigt pour son manque de reconnaissance envers l’OM et le RC Lens, clubs qui avaient eux aussi misé sur lui et offert leur confiance. Pour certains, l’éloge appuyée à Nice sonne comme un tacle masqué, d’autant plus que Wahi avait vécu une présentation à Lens dans un stade Bollaert plein à craquer le 20 août 2023, où plus de 38 000 personnes avaient scandé son nom, avec en prime un message de Seko Fofana sur les écrans géants.

De leur côté, quelques dizaines de supporters de l’OM avaient accueilli Wahi peu après 22h à l’aéroport de Marignane, avec chants et fumigènes pour accompagner celui qui allait signer son contrat avec Marseille en août 2024.

Au-delà de la polémique, les débuts d’Elye Wahi entrevue à Nice sont très attendus. À la relance après une année très mitigée à Francfort, il espère dynamiser l’animation offensive de ses nouveaux partenaires. Ses qualités dans la surface et sa fraîcheur pourraient donner un bol d’air à l’OGC Nice, en quête d’un nouveau souffle après une saison mitigée.

Nice sur une nouvelle dynamique, Wahi sous pression

En tout cas, avec cette déclaration, nul doute que le public niçois va apprécier le tempérament de son nouveau numéro 9, dont la parole forte place la barre haut. Le club, lui, compte sur ce coup d’éclat pour fédérer, et remonter la pente en Ligue 1. Mais Wahi le sait : après des mots aussi forts, chaque prestation sera scrutée… et attendue au tournant.