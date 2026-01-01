OM, RC Lens Mercato : c’est officiel pour Wahi à l’OGC Nice, ses premiers mots

L’OGC Nice a annoncé ce jeudi l’arrivée d’Elye Wahi en provenance de l’Eintract Francfort.

Un an après son départ de l’Olympique de Marseille, Elye Wahi retrouve déjà la Ligue 1. L’attaquant français rejoint l’OGC Nice en provenance de l’Eintracht sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Le club azuréen vient d’officialiser la nouvelle.

« L’OGC Nice enregistre l’arrivée d’Elye Wahi, prêté au Gym jusqu’à la fin de la saison par l’Eintracht Francfort.L’attaquant international Espoirs français vient renforcer le secteur offensif des Aiglons. Rapide, puissant et doté d’un sens aigu du but, Elye Wahi s’est déjà imposé comme l’un des attaquants les plus prometteurs de sa génération sur les pelouses de Ligue 1. Formé à Montpellier, où il s’est révélé très tôt au plus haut niveau, Elye Wahi a multiplié les performances de premier plan dans l’élite, se distinguant par sa capacité à attaquer la profondeur, à créer des différences et à se montrer décisif dans la surface », peut-on lire sur le communiqué de l’OGCN.

Les premiers mots de Wahi

Sur le site officiel du Gym, on peut retrouver les premiers mots de l’ancien joueur du RC Lens et de l’OM en tant que joueur de l’OGC Nice : « Je suis très heureux de rejoindre l’OGC Nice. C’est un club historique, avec des supporters passionnés. J’ai senti une vraie confiance de la part du coach et des dirigeants. Je viens pour travailler dur, aider l’équipe et donner le maximum à chaque match. »