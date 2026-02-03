RC Lens : pluie de bonnes nouvelles avant Troyes, Saint-Maximin soutenu et attendu

Le RC Lens s’apprête à relever un nouveau défi en Coupe de France avec un déplacement périlleux à Troyes, pour un 8e de finale qui s’annonce déjà décisif dans la saison des Sang et Or. À la veille de ce rendez-vous, la dynamique du groupe lensois se réinvente entre intégration de recrues, retours de blessure et gestion rigoureuse des absences. Un équilibre subtil, piloté par un staff qui avance avec ambition mais sans précipitation.

Les nouveaux Lensois prêts à intégrer le groupe

Côté bonnes nouvelles, les recrues Arthur Masuaku et Allan Saint-Maximin postulent pour une place dans le groupe. La dernière recrue en date est bel et bien qualifiée, et il faut dire que l’arrivée d’un joueur offensif comme Saint-Maximin nourrit forcément de grosses attentes chez les supporters, tout comme chez le coach Pierre Sage, qui a avoué que l’ancien Niçois était « différent, capable de faire des différences individuellement. Et on a besoin de ce genre de joueurs, étant donné qu’on va rencontrer des contextes de jeu qui vont ressembler à ça sur cette fin de saison ».

En face, le latéral gauche Masuaku a retrouvé toutes ses sensations après une entorse à la cheville durant la CAN, et devrait rapidement peser sur le couloir lensois. Cerise sur le gâteau, le défenseur Samson Baidoo effectue son retour dans le groupe après sa blessure. S’il pourrait être aligné face à Troyes, le staff lensois joue la carte de la prudence. Pierre Sage a d’ailleurs été clair sur sa gestion : « On va quand même prendre le temps avec Samson Baidoo pour être quasiment sûrs et certains de l’aligner contre Rennes. »

Les absents de marque et les choix du staff

Si le groupe se renforce, des absences notables pèsent encore sur les plans du club. Hors-jeu depuis plusieurs semaines, Jonathan Gradit et Régis Gurtner manquent toujours à l’appel, touchés par des blessures de longue durée. Sur le plan disciplinaire, le secteur offensif devra composer sans Florian Thauvin, suspendu pour cette rencontre.

Au rayon des nouvelles peu réjouissantes du tout, le RC Lens a été contraint de durcir le ton pour prendre la défense d’Allan Saint-Maximin. L’attaquant, officiellement Sang et Or depuis quelques heures, est victime de nombreuses insultes sur les réseaux sociaux de la part de certains Mexicains supporters du Club America, un club que « ASM » a quitté il y a quelques jours après des attaques racistes envers ses enfants.

« Le Racing Club de Lens s’indigne et condamne avec la plus grande fermeté le déferlement de propos haineux et d’insultes à caractère raciste dont son nouveau joueur, Allan Saint-Maximin, est la cible sur les réseaux sociaux. En responsabilité, le club a été contraint de fermer l’espace commentaires de certaines de ses publications et continuera à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire de ses plateformes sociales des lieux d’expression sains et respectueux. Club citoyen et engagé, le Racing réaffirme son attachement aux valeurs de respect et de tolérance, et se tient aux côtés d’Allan et de ses proches, à qui il apporte son soutien plein et entier », vient de communiquer le RCL.