L’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, a commenté le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de France, qui verra son équipe, leader de L1, affronter Troyes, premier de L2.

Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de France a eu lieu en début de soirée. Trois matches opposeront des formations de l’élite entre elles. Le RC Lens, vainqueur à Sochaux (3-0) au tour précédent, affrontera une Ligue 2, Troyes, mais il s’agit tout de même d’un gros morceau. En effet, les Aubois sont largement en tête de leur championnat, eux qui réalisent une saison aussi spectaculaire qu’inattendue. Aiu micro de beIN, Pierre Sage a commenté ce futur affrontement entre leaders.

« Ce sera un match évidemment compliqué »

« Premier de Ligue 1 contre premier de Ligue 2 avec le fait de se déplacer là-bas, ce sera un match évidemment compliqué, mais on ira avec l’idée de nous qualifier pour les quarts de finale. On va tout mettre en œuvre pour gagner ce match. On est déçu de ne pas jouer à domicile, on aurait bien aimé que notre public puisse assister à un tour supplémentaire. On va se satisfaire du fait que ce soit Troyes, ce sera peut-être moins loin que Sochaux pour nos supporters qu’on attend nombreux. »

Le stade de l’Aube est souvent envahi de supporters lensois lorsque le Racing croise dans les parages. L’affiche du mardi 10 ou du mercredi 11 février ne devrait pas faire exception à la règle…