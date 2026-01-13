Après Jonathan Clauss et Facundo Medina ces dernières années, l’OM suivrait un autre défenseur du RC Lens, Malang Sarr, qui sera en fin de contrat en juin !

Ce n’est pas vraiment une surprise vu les prestations du joueur depuis le début de la saison : l’Olympique de Marseille serait intéressé par Malang Sarr. Le défenseur du RC Lens est de retour à son meilleur niveau, celui qui lui avait permis de signer à Chelsea à l’été 2020, alors qu’il jouait à Nice. Après une première saison décevante dans l’Artois, le Franco-Sénégalais est redevenu le défenseur impressionnant qu’il était lors de ses premières années à l’OGCN. D’ailleurs, à cette époque-là, l’OM voulait déjà le recruter…

Il viendrait pour remplacer Balerdi

L’OM devrait vendre en fin de saison son capitaine Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin a fait l’objet de nombreuses offres ces derniers mois mais le club phocéen a tenu bon. Mais Roberto De Zerbi compte un peu moins sur lui, lassé par ses sautes de concentration qui finissent par les pénaliser lui et son équipe. Un départ en juin prochain est quasiment acté. Pour l’OM, qui devrait récupérer entre 30 et 40 M€, recruter Malang Sarr serait d’autant plus une bonne affaire qu’il sera en fin de contrat en juin…

Mais l’historique récent des transferts de défenseurs du RC Lens à l’OM ne plaide pas vraiment en faveur de la piste Sarr. En effet, Jonathan Clauss a beaucoup déçu en Provence, au point d’être allumé publiquement par Medhi Benatia à l’hiver 2024 avant d’être vendu pour 5 M€ à Nice l’été suivant. Et Facundo Medina a connu deux pépins physiques ayant gâché ses premiers mois sous le maillot blanc…