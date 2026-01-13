Tous deux prêtés, l’un en Arabie Saoudite, l’autre en Espagne, Angelo Fulgini et Goduine Koyalipou pourraient revenir au RC Lens. Le second dès cet hiver !

Depuis le début de la saison, on parle de l’excellent recrutement de Jean-Louis Leca, qui a largement contribué à la première place du Racing en Ligue 1. Le directeur sportif du RC Lens a non seulement réussi à enrôler de très bons joueurs mais il a également réussi à dégraisser l’effectif de joueurs sur lesquels Pierre Sage ne comptait pas. Seulement, deux d’entre pourraient revenir hanter les Sang et Or dans les semaines ou les mois à venir ! Il s’agit d’Angelo Fulgini (29 ans) et Goduine Koyalipou (25 ans).

L’ancien Nantais Luis Castro ne compte pas sur Koyalipou

Angelo Fulgini a été prêté à Al-Taawoun, en Arabie Saoudite. Dans une interview à La Voix du Nord, il dit se sentir très bien dans son nouveau championnat : « Ça fait du bien de retrouver du temps de jeu et d’être décisif », explique celui qui était de moins en moins utilisé au Racing avant son départ. Mais le quotidien régional explique que rien n’est encore fait concernant un transfert définitif de Fulgini, sous contrat jusqu’en 2027 avec le RCL. Il existe une option pour un transfert définitif mais celle-ci ne s’enclenchera que s’il inscrit 18 buts. Et il en est à 8 actuellement… Rien n’empêche Al-Taawoun de le recruter définitivement même s’il n’atteint pas ce total mais le risque existe que Fulgini revienne à Lens l’été prochain…

Pour Goduine Koyalipou, le risque d’un retour est encore plus imminent ! En effet, il joue peu avec Levante (seulement 15% des minutes possibles en Liga), marque encore moins (1 seul but) et le nouvel entraîneur, l’ancien Nantais Luis Castro, ne compte pas sur lui. Preuve en est qu’il ne l’a pas convoqué pour le dernier match contre l’Espanyol. Le club valencian tenterait de casser son prêt et donc de le renvoyer à Lens. Où, a priori, on n’a pas besoin de ses services, vu la vitalité du secteur offensif !