Stade Rennais : les révélations folles qui éclaboussent Pouille et Samba… mais aussi le RC Lens

Le Stade Rennais vient de traverser la semaine la plus électrique de sa saison : Brice Samba, gardien star tout juste revenu en grâce, a été écarté sans ménagement à Lens avant de livrer une prestation majuscule face au PSG. Derrière l’image polie du vestiaire, c’est un bras de fer qui se joue autour du leadership, des règles et de l’autorité. Ambiance haute tension à Rennes, où la victoire sur Paris n’a rien effacé, mais a tout révélé.

Sanction forte : pourquoi Samba a été écarté

Au départ, l’affaire semble presque banale : Brice Samba accumule les retards à l’entraînement. Selon des révélations faites sur L’Équipe du soir, l’excès de confiance du gardien, décrit en interne comme “fêtard, très fatigué”, exaspère son entraîneur Habib Beye. Le coach, soucieux de sa ligne dure, frappe fort : exclusion du groupe pour la réception de Lens. Mais la décision n’est pas prise en solitaire. Beye sollicite l’appui du président Pouille pour donner un écho institutionnel à la sanction.

Le message envoyé au collectif est brutal : plus aucune latitude pour les manquements, même pour la principale valeur marchande de l’effectif, récemment estimée à 15 millions d’euros. Derrière le rideau, la logique disciplinaire se mue en bataille d’influence.

Vestiaire sous tension et direction fragilisée

Ce coup de force fait dérailler la machine rennaise. Rapidement, la rumeur enfle : le président Pouille aurait lui-même été aperçu lors des fameuses soirées de Samba, brouillant la frontière entre le staff et la direction. Le vestiaire observe, inquiet du double langage. Beye tente de préserver son autorité alors que, dans les étages, les doutes circulent. La fracture est actée le jour où le départ du coach sénégalais est officialisé, sur fond de convocation devant la Ligue. À ce moment précis, Rennes glisse dans une zone de turbulences où l’équilibre des pouvoirs n’est plus que façade.

Mais, sur X, le journaliste de Ouest-France Guillaume Lainé a rétabli la vérité sur ces révélations. « Ils mélangent tt, les temporalités, sont imprécis… on avait déjà évoqué au printemps dernier de grosses frictions liées à la vie interne, apres pas vocation ici à faire du traitement Voici. Que Pouille/Samba (et d’autres) partiront pas en vacs avec HB, ça c sur, et ça remonte », explique-t-il. De son côté, le chroniqueur du « Club des 5 », Mohamed Bezzouaoui a également mis son grain de sel… en évoquant le RC Lens : « Rien contre B.Samba mais à Lens aussi c’était pareil. On m’a raconté des trucs dingues sur ce sujet. Mais ça revient au fait que Beye ne pouvait pas réussir si son board était du côté des joueurs ».

Samba : retour gagnant face au PSG

Basculant brutalement d’exclu à héros, Brice Samba démarre le choc contre Paris sous le maillot rennais. Oubliées les nuits blanches et les absences : sur la pelouse, il redevient le roc qu’on attendait. Solide dans les airs, impeccable sur sa ligne, il sort plusieurs ballons chauds en fin de rencontre et pèse de tout son poids sur le succès 3-1 décroché contre le leader du championnat.

Dans ce contexte, la hiérarchie dans les buts reprend tout son sens : Samba rappelle à tous, staff compris, qu’il reste une pièce maîtresse, autant par ses arrêts que par son caractère.

Beye et Samba face à la tempête médiatique

Devant les micros, impossible d’esquiver : Habib Beye justifie son choix en public, expliquant qu’un coach “garant du respect de l’institution” ne tolère aucune faille. Côté joueur, Samba ne botte pas en touche mais la joue collectif : “petite revanche personnelle”, “fierté de l’équipe”, et passage à l’action, pas à la rancœur.

Dans l’ombre, les langues se délient mais aucune scorie n’apparaît en surface. Le conflit se fige, la communication reste cadrée. À ce stade, l’orgueil du vestiaire ne masque pas le vrai débat : la place de chacun, la ligne de conduite à suivre.

Quel avenir pour Rennes après la crise ?

La victoire contre Paris n’est qu’un baume provisoire sur une plaie qui suppure encore. Les tensions restent palpables, la cassure entre staff et direction est loin d’être résorbée. L’institution vacille, le vestiaire attend des actes, pas seulement des discours. Le prochain défi attend déjà Rennes sur la pelouse d’Auxerre, le 22 février, après avoir dû encaisser les ondes de choc d’une semaine décisive. Et avec un certain Franck Haise sur le banc…