Stade Rennais : un coach de Ligue 1 confirme l’arrivée imminente de Franck Haise

Franck Haise devrait succéder à Habib Beye sur le banc du Stade Rennais. Un secret de polichinelle confirmé par Alexandre Dujeux, le coach du SCO d’Angers.

Le Stade Rennais recevait le PSG hier soir au Roazhon Park dans une ambiance un peu lourde, avec Sébastien Tambouret, habituel entraîneur de la réserve, qui assurait l’intérim après l’éviction d’Habib Beye et la probable arrivée de Franck Haise. Un intérim parfaitement réussi puisque le SRFC a réalisé l’exploit de battre le PSG (3-1), au terme d’une très bonne prestation.

Dujeux a vendu la mèche

Pour autant, Haise reste dans les starting blocks et l’annonce de son arrivée semble imminente.

L’ancien entraîneur du RC Lens et de l’OGC Nice s’est même mis d’accord sur les termes d’un contrat de 18 mois avec le club brétilien et hier, Alexandre Dujeux, le coach d’Angers, a répondu à la rumeur l’envoyant dans la capitale bretonne en conférence de presse.

«Je sais que mon nom est paru dans la presse. Mais bon, ça va être Franck Haise, s’est-il amusé. Après, que mon nom soit associé à un club tel que Rennes, c’est gratifiant. C’est gratifiant pour le SCO, c’est gratifiant pour mon équipe, pour mes joueurs, pour le travail qu’on fait. Je le vois comme ça. Mais moi, je suis focus sur ma fin de saison, focus sur mon groupe, sur ce qu’on peut faire. Il reste 13 matchs, de belles choses à vivre. Et moi, je suis vraiment là-dessus. C’est la presse, c’est le foot, c’est comme ça». Sympa !