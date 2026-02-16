ASSE : La révélation inattendue d’un ancien Vert en Ligue 1 !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Et si Saint-Étienne avait laissé filer bien plus qu’un simple milieu de terrain ?

Quelques mois après son départ, Louis Mouton s’impose comme l’une des belles surprises de la saison en Ligue 1 avec Angers. De quoi nourrir forcément quelques regrets du côté du Forez… d’autant que le joueur de 23 ans possède un profil aussi rare sur le terrain qu’en dehors : haut potentiel intellectuel.

De Saint-Étienne à Angers, l’éclosion inattendue

Arrivé au SCO cet été, l’ancien Stéphanois a rapidement trouvé sa place dans un collectif angevin séduisant, aujourd’hui installé dans le ventre mou du championnat.

Angers, surprenant 10e de Ligue 1, s’appuie sur un groupe soudé… dont Mouton est devenu un élément clé au milieu.

Une progression rapide qui interroge forcément : l’ASSE a-t-elle sous-estimé son potentiel ?

Car à Saint-Étienne, le milieu n’avait jamais vraiment réussi à s’installer durablement.

À Angers, en revanche, il enchaîne les performances solides, gagne en responsabilités et confirme les promesses entrevues plus jeune.

Un profil HPI qui explique un parcours à part

Mais l’histoire de Louis Mouton dépasse le simple cadre sportif.

Le joueur a révélé avoir été détecté HPI (haut potentiel intellectuel) dès l’enfance, un élément qui a profondément influencé son développement.

En avance à l’école, souvent surclassé au football, il a longtemps vécu en décalage avec les jeunes de son âge.

Un sentiment qu’il a appris à apprivoiser grâce au soutien de ses parents et à un travail personnel sur lui-même.

Aujourd’hui, ce parcours singulier devient une force :

maturité précoce,

capacité d’analyse du jeu,

proximité naturelle avec les cadres d’un vestiaire.

Tout en gardant, selon ses propres mots, un côté très drôle et léger qui lui permet de s’intégrer partout.

Un regret pour l’ASSE ?

La réussite actuelle de Mouton relance forcément le débat côté stéphanois.

Dans une période où chaque talent compte pour reconstruire et viser la remontée, voir un ancien joueur s’épanouir en Ligue 1 peut laisser un goût amer.

D’autant que son profil mêlant :

intelligence de jeu,

maturité mentale,

progression constante,

aurait pu représenter une vraie valeur dans le projet des Verts.

Une trajectoire qui ne fait que commencer

À seulement 23 ans, Louis Mouton semble entrer dans une nouvelle dimension.

Son statut de titulaire à Angers, son influence croissante et son profil atypique en font l’un des parcours les plus intrigants de la saison.

Reste une question, forcément brûlante pour les supporters stéphanois :

et si l’ASSE avait laissé filer un futur grand… sans vraiment le voir venir ?