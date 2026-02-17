RC Lens : deux mauvaises nouvelles se confirment avant d’affronter l’AS Monaco, mais…

Avant de se rendre à Bollaert samedi, l’AS Monaco fait face à une vague d’absences, mais Maghnes Akliouche et Lamine Camara seront normalement bien présents pour défier le leader de Ligue 1, le RC Lens.

Akliouche et Camara, le regain d’énergie monégasque

Dans ce contexte, ce sont des bonnes nouvelles tout de même pour Monaco, moins pour Lens : Maghnes Akliouche, remis de sa douleur à la hanche, et Lamine Camara (cheville) figurent bien dans le groupe. Leur retour au jeu apportera de l’allant au milieu, secteur où la créativité est plus que jamais indispensable. Akliouche, précieux entre les lignes, et Camara, essentiel à la récupération, devront hausser le ton pour soutenir un collectif amoindri. Quand on connaît la qualité de ces deux joueurs, ça sera forcément un casse-tête à gérer de plus à gérer côté RCL.

Un Monaco amputé, des absents de poids avant Lens

Mais avant ça, l’ASM devra affrontera ce mardi soir le PSG en barrages de Ligue des Champions, et le staff doit composer sans Ansu Fati, touché aux quadriceps, alors que d’autres cadres manquent toujours à l’appel. En effet, Lukas Hradecky, Mohammed Salisu, Takumino Minamino, Pape Cabral, Paul Pogba, Eric Dier, Christian Mawissa, Kassoum Ouattara, mais aussi Thilo Kehrer en dernière minute sont aussi forfaits. Une infirmerie bien remplie en Principauté, ce qui peut arranger les Sang et Or au vu des joueurs de qualité présents dans cette liste.

Tension autour de l’attaque, Fati out pour Monaco

L’absence d’Ansu Fati, déjà incertain sur les dernières sorties, prive tout de même Monaco d’un gros atout offensis. Le jeune ailier espagnol manquera d’autant plus que la profondeur de banc se réduit et que les solutions pour dynamiser l’attaque se font rares.

Faute de profondeur, la compo de départ face au PSG pourrait évoluer. Jordan Teze devrait prendre le relais en défense centrale, épaulé par Faes. Le duo Akliouche–Camara dynamisera l’entrejeu, soutenant Golovine et Adingra animés sur les ailes. En pointe, Folarin Balogun portera le danger.

Bollaert, un test crucial pour la suite monégasque

Avec l’enchaînement des blessés, Monaco joue gros à Lens, qui devra sécuriser sa place de leader. La gestion des absences s’annonce comme un vrai défi tactique pour le coach Pocognoli. Preuve que le club de la Principauté n’a pas le droit à l’erreur face à des Sang et Or qui guettent le moindre faux pas. Un rendez-vous sous tension pour des Monégasques contraints de se réinventer. D’autant plus que, en attendant des nouvelles de l’infirmerie, l’ASM sera aussi privée d’Aleksandr Golovin et Vanderson, tous les deux suspendus.