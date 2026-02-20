RC Lens : Robin Risser défie deux ex-Lillois dans la course aux Bleus

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

La fin de saison approche, et avec elle les premières réflexions autour de la prochaine liste de l’équipe de France. Du côté du RC Lens, un nom revient avec insistance : Robin Risser. Le jeune gardien lensois, auteur d’un exercice impressionnant, s’invite désormais dans la discussion… face à deux références passées par Lille.

Franck Raviot en mission observation

L’entraîneur des gardiens des Bleus, Franck Raviot, sera présent ce samedi pour superviser la prestation de Robin Risser lors de l’affiche face à Monaco.

Dans le même temps, il continuera d’observer deux portiers bien connus : Mike Maignan, numéro un installé en sélection, et Jean Butez, lui aussi dans la conversation.

Un signal clair : la hiérarchie reste ouverte derrière Maignan, et chaque performance compte à l’approche des prochaines échéances internationales.

Une saison qui change tout pour Risser

Recruté comme un pari sur l’avenir, Robin Risser a rapidement dépassé ce statut.

Ses statistiques parlent pour lui :

9 clean sheets en 22 matchs

2 penalties arrêtés sur 4

Seulement 17 buts encaissés

Selon les données de FotMob, le Lensois aurait même dû encaisser 25 buts au vu des occasions subies.

Un écart qui confirme son impact réel : Risser fait gagner des points, et pas seulement des arrêts spectaculaires.

Dans la course au titre, sa régularité est devenue un atout majeur pour Lens.

Lens leader… et crédible pour les Bleus

Actuels leaders devant le PSG, les Sang et Or réalisent une saison qui ressemble à un parcours de champion sous les ordres de Pierre Sage.

Dans ce contexte, voir certains Lensois frapper à la porte de l’équipe de France n’aurait rien d’illogique.

Plusieurs noms circulent :

Matthieu Udol

Florian Thauvin

Robin Risser

Le gardien lensois apparaît aujourd’hui comme l’un des candidats les plus sérieux, tant son niveau de performance rivalise avec les meilleurs portiers de Ligue 1.

Une bataille à distance avant la liste

Rien n’est encore joué, mais la dynamique est claire :

si Risser maintient ce niveau jusqu’à la fin de saison, ignorer sa candidature deviendra de plus en plus difficile.

Face à Maignan, référence installée, et Butez, outsider solide, le Lensois joue peut-être les semaines les plus importantes de sa jeune carrière.

Et dans le Nord, un rêve commence doucement à prendre forme : voir un nouveau Sang et Or garder les cages des Bleus.