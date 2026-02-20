À LA UNE DU 20 FéV 2026
[12:00]OM : le départ de Pablo Longoria, bonne ou mauvaise chose ?
[11:30]Revue de presse : Brest se méfie de l’OM, transfert surprise au TFC
[11:00]FC Nantes : Un Havrais en feu prêt à plomber les espoirs nantais ?
[10:30]ASSE : nouveau tour de force des supporters stéphanois contre Laval !
[10:00]OM : Le successeur de Pierre-Émile Højbjerg trouvé… à Nice ?
[09:30]RC Lens : Robin Risser défie deux ex-Lillois dans la course aux Bleus
[09:00]PSG Mercato : Paris prêt à accélérer sur un compatriote de Mason Greenwood ?
[08:00]ASSE : Kilmer Sports prépare un jackpot XXL au prochain mercato !
[07:00]OM : Le salaire d’Habib Beye à l’OM a fuité… McCourt peut souffler !
[00:00]FC Barcelone : Nicki Nicole brise enfin le silence après sa rupture avec Lamine Yamal
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : Robin Risser défie deux ex-Lillois dans la course aux Bleus

Par Louis Chrestian - 20 Fév 2026, 09:30
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

La fin de saison approche, et avec elle les premières réflexions autour de la prochaine liste de l’équipe de France. Du côté du RC Lens, un nom revient avec insistance : Robin Risser. Le jeune gardien lensois, auteur d’un exercice impressionnant, s’invite désormais dans la discussion… face à deux références passées par Lille.

Franck Raviot en mission observation

L’entraîneur des gardiens des Bleus, Franck Raviot, sera présent ce samedi pour superviser la prestation de Robin Risser lors de l’affiche face à Monaco.
Dans le même temps, il continuera d’observer deux portiers bien connus : Mike Maignan, numéro un installé en sélection, et Jean Butez, lui aussi dans la conversation.

Un signal clair : la hiérarchie reste ouverte derrière Maignan, et chaque performance compte à l’approche des prochaines échéances internationales.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Une saison qui change tout pour Risser

Recruté comme un pari sur l’avenir, Robin Risser a rapidement dépassé ce statut.
Ses statistiques parlent pour lui :

  • 9 clean sheets en 22 matchs
  • 2 penalties arrêtés sur 4
  • Seulement 17 buts encaissés

Selon les données de FotMob, le Lensois aurait même dû encaisser 25 buts au vu des occasions subies.
Un écart qui confirme son impact réel : Risser fait gagner des points, et pas seulement des arrêts spectaculaires.

Dans la course au titre, sa régularité est devenue un atout majeur pour Lens.

Lens leader… et crédible pour les Bleus

Actuels leaders devant le PSG, les Sang et Or réalisent une saison qui ressemble à un parcours de champion sous les ordres de Pierre Sage.
Dans ce contexte, voir certains Lensois frapper à la porte de l’équipe de France n’aurait rien d’illogique.

Plusieurs noms circulent :

  • Matthieu Udol
  • Florian Thauvin
  • Robin Risser

Le gardien lensois apparaît aujourd’hui comme l’un des candidats les plus sérieux, tant son niveau de performance rivalise avec les meilleurs portiers de Ligue 1.

Une bataille à distance avant la liste

Rien n’est encore joué, mais la dynamique est claire :
si Risser maintient ce niveau jusqu’à la fin de saison, ignorer sa candidature deviendra de plus en plus difficile.

Face à Maignan, référence installée, et Butez, outsider solide, le Lensois joue peut-être les semaines les plus importantes de sa jeune carrière.

Et dans le Nord, un rêve commence doucement à prendre forme : voir un nouveau Sang et Or garder les cages des Bleus.

RC LensLOSC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : LOSC, RC Lens