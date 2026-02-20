À LA UNE DU 20 FéV 2026
RC Lens : l’AS Monaco devra faire sans un joueur majeur à Bollaert

Par William Tertrin - 20 Fév 2026, 19:17
Le groupe de l’AS Monaco qui affronte le RC Lens ce samedi.

Ce samedi à 17h, le RC Lens reçoit l’AS Monaco pour la 23e journée de Ligue 1. Un gros choc, même si au classement, 21 points séparent les deux équipes ! Le groupe lensois est déjà sorti, et la liste monégasque vient tout juste d’être dévoilée, avec un absent de taille. En effet, annoncé incertain par Pocognoli, Maghnes Akliouche n’est pas présent.

Une très bonne nouvelle pour Lens, beaucoup moins pour l’ASM qui devra faire sans un de ses talents offensifs. Mais l’ASM récupère tout de même Ansu Fati, qui peut lui aussi se montrer très dangereux, tandis que le capitaine Denis Zakaria est bien là. Pour le reste des absents, la liste est très longue : Vanderson, Golovin (suspendus), Minamino, Salisu, Pogba, Hrádecký, Ouattara, Dier, Mawissa, et Cabral.

