Quatre jours après sa victoire à Monaco (3-2) en play-offs aller de la Champions League et quatre avant le retour, le PSG affronte le FC Metz, dernier de Ligue 1. Luis Enrique fait logiquement tourner.

Alors qu’il doit affronter l’AS Monaco, mercredi, en play-offs retour de la Champions League, le PSG a logiquement la tentation de laisser ses cadres au repos pour la réception de Metz ce soir. Mais les Parisiens ne peuvent plus se permettre de lâcher des points en championnat, sachant que le RC Lens mène grand train en tête. Luis Enrique procède donc à une légère rotation, ce soir, pour la 23e journée de Ligue 1. Surtout qu’il se souvient que lors du match aller, les Grenats avaient malmenés les Parisiens (3-2). Voici le onze retenu par l’entraîneur espagnol. Zabarnyi, Beraldo et Hernandez sont titularisés en défense, Dro connaît sa première titularisation depuis son arrivée cet hiver, Gonçalo Ramos est aligné en pointe.

PSG : Safonov – Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Dro Fernandez, Lee – Doué, Ramos, Barcola.

Le calendrier de fin de saison du PSG

21/02 : PSG-Metz (23e journée de Ligue 1)

25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)

28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League