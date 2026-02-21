À LA UNE DU 21 FéV 2026
[21:57]ASSE – Laval (2-1) : des Verts séduisants grimpent à la 2e place
[21:36]FC Nantes : la magnifique déclaration de Chirivella aux Canaris
[21:18]OM : De Zerbi recalé par un club prestigieux à cause de Marseille !
[20:51]FC Barcelone Mercato : passé à Paris, il est est le futur Iñigo Martinez du Barça !
[20:30]Osasuna – Real Madrid (2-1) : Mbappé frustré, le FC Barcelone peut reprendre la tête de la Liga
[20:15]PSG – FC Metz : Luis Enrique fait un peu tourner face à Metz avec une grande première
[20:11]FC Nantes : le groupe pour affronter Le Havre avec un retour majeur
[19:50]RC Lens – AS Monaco (2-3) : Thauvin amer, Sage indique la voie à suivre
[19:27]OL Mercato : l’identité des courtisans anglais de Sulc connue, un géant espagnol débarque
[19:02]ASSE – Laval : le onze de Montanier pour aller chercher la 2e place !
PSG – FC Metz : Luis Enrique fait un peu tourner face à Metz avec une grande première

Par Raphaël Nouet - 21 Fév 2026, 20:15
Luis Enrique sur la pelouse de Louis-II après la victoire du PSG à Monaco en Champions League.
Quatre jours après sa victoire à Monaco (3-2) en play-offs aller de la Champions League et quatre avant le retour, le PSG affronte le FC Metz, dernier de Ligue 1. Luis Enrique fait logiquement tourner.

Alors qu’il doit affronter l’AS Monaco, mercredi, en play-offs retour de la Champions League, le PSG a logiquement la tentation de laisser ses cadres au repos pour la réception de Metz ce soir. Mais les Parisiens ne peuvent plus se permettre de lâcher des points en championnat, sachant que le RC Lens mène grand train en tête. Luis Enrique procède donc à une légère rotation, ce soir, pour la 23e journée de Ligue 1. Surtout qu’il se souvient que lors du match aller, les Grenats avaient malmenés les Parisiens (3-2). Voici le onze retenu par l’entraîneur espagnol. Zabarnyi, Beraldo et Hernandez sont titularisés en défense, Dro connaît sa première titularisation depuis son arrivée cet hiver, Gonçalo Ramos est aligné en pointe.

PSG : Safonov – Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez – Zaïre-Emery, Dro Fernandez, Lee – Doué, Ramos, Barcola.

Le calendrier de fin de saison du PSG

21/02 : PSG-Metz (23e journée de Ligue 1)
25/02 : PSG-Monaco (barrage retour de la Champions League)
28/02 : Le Havre-PSG (24e journée de Ligue 1)
06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)
10/03 : 8es de finale aller de la Champions League
15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)
18/03 : 8es de finale retour de la Champions League
22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)
05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)
07/04 : Quart de finale aller de la Champions League
12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
14/04 : Quart de finale retour de la Champions League
19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)
26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)
28/04 : Demi-finale aller de la Champions League
03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)
05/05 : Demi-finale retour de la Champions League
09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)
16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)
30/05 : Finale de la Champions League

