24 FéV 2026
[14:40]ASSE Mercato : qui est Jacob Newman, la toute nouvelle recrue des Verts ?
[14:20]OM Mercato : c’est confirmé pour Boudaoui (OGC Nice), il a déjà pris sa décision pour son avenir cet été !
[14:00]FC Nantes : c’est confirmé pour Kantari, pas pour Kombouaré !
[13:40]Stade Rennais : Beye balayé, les 3 premiers effets dévastateurs de la méthode Haise  
[13:16]FC Barcelone Mercato : Pedri rêve d’un crack du Real Madrid !
[13:01]OM : pluie de bonnes nouvelles pour Beye avant l’OL ! 
[12:45]ASSE Mercato : clap de fin pour Florian Tardieu ?
[12:30]PSG : une histoire de viol présumé rattrape Hakimi !
[12:16]PSG Mercato : après Haaland, l’émir du Qatar fait une folie pour Mané ! 
[12:00]Stade Rennais Mercato : Pinault offre à Haise le successeur de Jacquet, le PSG le connaît déjà !
PSG – AS Monaco : on sait si Dembélé sera présent, le verdict est tombé !

Par Bastien Aubert - 24 Fév 2026, 11:39
💬 Commenter
Ousmane Dembélé (PSG)
Ousmane Dembélé ne sera pas présent pour recevoir l’AS Monaco ce mercredi en barrage retour de la Ligue des Champions (21h).

Le PSG aborde mercredi soir le barrage retour contre l’AS Monaco au Parc des Princes avec un groupe encore incomplet, alors que l’enjeu est clair : valider le billet pour les huitièmes de finale. La semaine dernière, en Principauté, les Parisiens s’étaient imposés 3-2, mais cette courte avance ne laisse aucune marge d’erreur. La prudence et la gestion des absences seront donc déterminantes pour Luis Enrique.

Plusieurs joueurs clés manquent à l’appel. Ousmane Dembélé, sorti dès la première période du match aller, n’a toujours pas repris l’entraînement collectif et poursuit un travail individuel afin de retrouver la pleine forme. Senny Mayulu, qui a suivi le même protocole, restera également éloigné du groupe. Fabian Ruiz et Quentin Ndjantou sont aussi indisponibles depuis plusieurs semaines, ce qui prive le coach de solutions supplémentaires au milieu et en défense.

Le point médical officiel du PSG précise :

  • Ousmane Dembélé et Senny Mayulu ont repris l’entraînement individuel
  • Fabian Ruiz poursuit son travail individuel
  • Quentin Ndjantou suit toujours son protocole de soins

Ces absences obligent Luis Enrique à repenser certaines options tactiques et à compter sur l’expérience de joueurs déjà titulaires lors du match aller. Le PSG devra également gérer l’intensité physique, éviter les blessures et assurer un équilibre entre rigueur défensive et créativité offensive pour confirmer son avantage acquis à Monaco.

Avec un Parc des Princes chauffé à blanc et la pression d’un résultat capital, le club de la capitale sait que chaque joueur disponible aura un rôle à jouer. Malgré les indisponibilités, le PSG reste largement favori, mais la prudence est de mise : Monaco n’a pas dit son dernier mot et pourrait compliquer la qualification si les Parisiens ne se montrent pas attentifs.

AS MonacoLigue des championsPSG

