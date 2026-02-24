À LA UNE DU 24 FéV 2026
Par Raphaël Nouet - 24 Fév 2026, 18:52
Ismaëlo Ganiou en action lors du match entre le RC Lens et l'AS Monaco.
Révélation de la saison du RC Lens, Ismaëlo Ganiou rêve de porter le maillot de l’équipe de France, lui qui n’a encore jamais été sélectionné.

Samedi dernier, Ismaëlo Ganiou a connu sa deuxième défaite chez les professionnels. Après Marseille (3-1) le 24 janvier, c’est l’AS Monaco (3-2) qui a frustré le jeune défenseur du RC Lens. Mais pas de quoi ternir son exceptionnelle saison. Sur les 12 matches qu’il a joués, les Sang et Or en ont gagné 10. Au-delà de l’aspect statistique, il y a l’impression de facilité que dégage Ganiou. Ce qui devrait, à terme, lui offrir un horizon bleu. Dans une interview à La Voix du Nord, le Lensois a d’ailleurs déclaré qu’il s’agit d’un objectif dans sa carrière, précisant que, contre toute attente, il n’avait jamais été sélectionné chez les jeunes !

« C’est quelque chose qui m’a toujours motivé »

« L’équipe de France, en général, même avant de parler du Burkina, depuis toutes les catégories jeunes, ça a toujours été un objectif. J’ai grandi ici et j’ai évolué dans un centre de formation où je voyais pas mal de collègues être sélectionnés, U16, U17. Et je n’ai jamais eu cette chance. C’est quelque chose qui m’a toujours motivé, je me suis toujours dit que j’aimerais bien aussi pouvoir y aller. Je continue à mettre tout en place. J’espère que ce sera bientôt possible. En tout cas, ça m’attire, je ne dirais pas un rêve parce que ce n’est pas une finalité, mais j’y pense depuis longtemps. »

Ismaëlo Ganiou a été interrogé sur la possibilité de jouer pour le Burkina Faso, pays d’origine d’un de ses parents. Il a été question dernièrement qu’il réponde positivement à une convocation mais le défenseur est catégorique : priorité aux Bleus ! « Pour la sélection, j’aime et je respecte le Burkina Faso. J’ai été sélectionné une fois en match amical, mais je n’ai pas eu de suite avec la CAN, ni même sur des matchs de qualifications auparavant, je n’avais pas été appelé. »

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)
05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)
08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)
15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)
22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)
12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)
22/04 : Demi-finales de Coupe de France
26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)
03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

