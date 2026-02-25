Real Madrid – Benfica (2-1) : Vinicius et les Merengue se font justice et filent en 8es, les tops et flops

Les tops et flops des joueurs du Real Madrid après la qualification poussive face à Benfica (2-1, 3-1 au score cumulé).

Ce mercredi soir, le Real Madrid a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en s’imposant face à Benfica. Après avoir remporté le match aller 1‑0 sur fond de polémique raciste, les Madrilènes ont été menés dès la 13ᵉ minute par un but de Rafa Silva, mais Tchouaméni a rapidement égalisé pour relancer son équipe. Malgré une prestation parfois poussive et des difficultés défensives, le Real a su prendre l’avantage grâce à un but décisif de Vinicius en fin de rencontre. Au cœur de l’actualité après les propos de Prestianni à son encontre à l’aller, le Brésilien s’est fait justice.

Au final, le Real Madrid s’impose 2‑1 lors de ce match retour et 3‑1 sur l’ensemble des deux rencontres. Malgré cette qualification, l’équipe a tout de même laissé apparaître certaines limites, notamment en l’absence de Mbappé et dans un contexte tendu autour de Vinicius. Voici nos tops et flops.

Les tops

TCHOUAMÉNI

Il a su se rendre précieux au milieu (5 récupérations, 9 duels gagnés), et a surtout lancé la révolte madrilène juste après l’ouverture du score de Benfica. Son tir du pied droit n’a laissé aucune chance Trubin, et le Real n’a pas eu le temps de douter.

VALVERDE

Double passeur décisif ce soir, il sert Tchouaméni seul au 20 mètres pour l’égalisation. En fin de match, il envoie idéalement Vinicius en profondeur, qui envoie le Real en 8es de Ligue des Champions grâce à ce deuxième but.

VINICIUS

Il avait vécu un match aller très compliqué avec la polémique raciste et les mots de Gianluca Prestianni. Pour autant, il avait permis au Real de compter un but d’avance avant le match retour. Ce soir, c’est lui qui valide la qualification en marquant le deuxième but d’un enroulé du droit parfaitement ajusté.

Le flop

ASENCIO

Pas dans un grand soir, il est évidemment le premier responsable sur l’ouverture du score de Benfica. Sur un centre de Pavlidis, il tacle vers son but et oblige Courtois à un très bel arrêt réflexe, mais cela n’a pas empêché Rafa Silva de marquer de près. Malheureusement pour lui, il a violemment percuté Camvinga de la tête, et a dû sortir à la 76e sur civière avec une minerve au cou. Une nouvelle blessure en défense pour le Real en plus de Éder Militão et Dean Huijsen.