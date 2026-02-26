À LA UNE DU 26 FéV 2026
[15:00]ASSE : Ben Old encense Montanier mais il a un autre mentor depuis le départ d’Horneland
[14:30]Pronostic AS Monaco – Angers SCO : victoire facile des Monégasques pour oublier le PSG ?
[14:00]OM : le Stade Rennais fait une fleur à Beye avec l’OL
[13:29]FC Nantes : pas encore arrivé, Sibierski se fait déjà tacler à la gorge !
[13:09]ASSE : Montanier annonce une pluie de bonnes nouvelles avant Pau
[12:54]RC Lens : l’arbitrage frustre un peu plus les Sang et Or
[12:42]OM : les supporters mettent un nouveau coup de pression à la direction !
[12:23]Real Madrid : Cristiano Ronaldo va faire un retour remarqué en Liga !
[12:04]PSG : Dembélé a retourné un grand supporter de l’OM
[11:20]Revue de presse : l’AS Monaco enrage, Clauss meilleur qu’Alexander-Arnold, Camara détaille sa réconciliation avec Haise
RC Lens : l’arbitrage frustre un peu plus les Sang et Or

Par Raphaël Nouet - 26 Fév 2026, 12:54
💬 Commenter
Les Lensois discutant avec M. Delajod lors du match contre Monaco.
Dans son analyse des faits de jeu de la dernière journée de L1, la DNA a confirmé que l’arbitra de Lens-Monaco (2-3) avait bien fait de ne pas siffler pénalty pour le Racing en début de partie.

Bien sûr, quel qu’ait été le verdict de la direction nationale de l’arbitrage, le score de Lens-Monaco (2-3) n’aurait pas changé. Mais il est toujours réconfortant de savoir que le résultat aurait pu être différent si l’homme en noir avait vu juste. Mais en ce qui concerne le match de samedi dernier, il n’y a finalement rien à dire. La DNA a confirmé que la seule action litigieuse de la partie, cette main de Diatta dans sa surface à la 13e minute, n’avait pas lieu d’être sanctionnée d’un pénalty, le centre de Florian Thauvin étant au préalable sorti des limites du terrain…

Il n’y avait pas pénalty pour Lens contre Monaco

« Le défenseur monégasque n°27 élève son bras replié à hauteur horizontale en se retournant. Cette position augmente artificiellement la surface couverte par son corps. Le contact du ballon avec le coude constitue donc une main sanctionnable au sens de la Loi 12. Cependant, les différents angles exploités par l’assistance vidéo établissent de manière claire et incontestable que le ballon était déjà entièrement sorti du terrain durant la trajectoire du corner. En conséquence, aucun penalty ne peut être accordé puisque le ballon n’était plus en jeu au moment du contact avec le bras. Par conséquent, la décision finale — reprise par coup de pied de but — est conforme aux Lois du Jeu et constitue l’issue attendue. »

A charge pour Pierre Sage et ses hommes de faire en sorte que le résultat de demain soir à la Meinau ne puisse pas être influencé par l’arbitrage, d’une façon ou d’une autre. Lors de son dernier match à l’extérieur, le RC Lens s’était imposé 5-0 sur la pelouse du Paris FC. La DNA n’avait rien trouvé à redire…

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

