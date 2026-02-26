Après la déception de Monaco (2-3) samedi dernier et avant un autre gros match à Strasbourg demain, l’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, a offert un bain de foule à ses joueurs.

Battu à la surprise générale par l’AS Monaco (2-3) samedi dernier à Bollaert après un scénario dingue, le RC Lens a pris un coup sur la tête. Mais il n’a pas le temps de s’apitoyer sur son sort car un autre gros match l’attend demain soir à Strasbourg. S’il veut continuer à croire au titre, il va devoir s’imposer. Et pour croire en ses chances, rien de tel qu’un bain de foule ! La séance d’hier après-midi à La Gaillette a été ouverte au public. Quatre mille supporters du RC Lens ont répondu présent pour clamer leur amour aux Sang et Or. Pierre Sage, qui avait validé l’idée, a apprécié.

« C’était sympa de vivre cette communion »

« C’est très sympa de voir des gamins sourire. Voir les parents contents que leurs gamins soient heureux. Ces sont des moments essentiels. Lorsqu’on m’a demandé mon avis il y a quelques semaines en arrière, j’ai dit : « Si on est dans une dynamique positive, ça ne fera que la renforcer. Et à l’inverse, s’il y a un couac sur un des matches, ça permettra de remettre un peu de sourire là où on a du mal à en trouver ». Je n’y vois que du positif. Et on se doit de jouer le jeu vis-à-vis de notre public, parce que jusqu’à maintenant, il a été irréprochable. Et au lieu de la déception qu’on a vécue tous ensemble samedi, c’était sympa de vivre cette communion. »

Une communion qui sera donc mise à l’épreuve vendredi soir à la Meinau. En face, le RC Strasbourg vient de sortir deux très gros matches, à Marseille (2-2) et contre Lyon (3-1), prouvant qu’il n’est jamais aussi bon que lorsqu’il croise un adversaire de haut niveau. Le Racing Club de Lens est prévenu !

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France