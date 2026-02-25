OM Mercato : et si Bilal Nadir filait en douce au RC Lens ?

L’IA a tranché : Bilal Nadir ferait une excellente recrue estivale pour le RC Lens. Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet en débattent.

« Une idée de génie ! »

« Le RC Lens ne peut pas passer à côté de Bilal Nadir (22 ans) cet été. Le jeune milieu offensif de l’OM coche toutes les cases recherchées par Jean-Louis Leca : il est jeune, libre, sans salaire astronomique et il possède ce profil de leader technique capable de prendre le jeu à son compte. En plus de connaître la Ligue des Champions, sa bonne patte gauche et sa vision du jeu en font un créateur naturel, capable de dynamiser l’attaque lensois et de casser les lignes adverses.

Au-delà de ses qualités techniques, Nadir affiche un état d’esprit irréprochable, indispensable pour un vestiaire ambitieux et en quête de stabilité. Pour le RC Lens, c’est le genre de profil qui peut immédiatement faire la différence sur le terrain tout en s’inscrivant dans un projet long terme. Il faudra foncer rapidement avant que d’autres clubs ne se manifestent et ne lui disputent la signature. À moins que l’OM ne le prolonge finalement, ce qui ne serait pas la tendance. »

Bastien Aubert

« No way ! »

« L’idée est alléchante mais je ne suis pas sûr que toutes les parties y trouvent leur intérêt. Déjà, pour l’OM, c’est sûr qu’il n’y en a aucun ! Non seulement son jeune milieu partirait gratuitement mais, en plus, il irait renforcer un concurrent direct pour une place en Champions League. Mais même pour le RC Lens et Nadir, je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée. Je trouve que le jeu de l’Olympien ne colle pas avec celui prôné par Pierre Sage, à savoir une multiplication des courses à haute intensité. Nadir, lui, s’épanouit davantage dans un jeu de possession, avec des attaques placées. J’ai vraiment du mal à le voir courir partout pendant 90 minutes pour harceler l’adversaire.

A partir de là, s’il devait signer à Lens, il pourrait rapidement se retrouver à cirer le banc. Aucun intérêt pour lui qui, s’il prend la décision de quitter Marseille, le fera essentiellement parce qu’il estime ne pas avoir un temps de jeu suffisant. Plus globalement, je ne sais pas si l’ancien Niçois a touché son plafond de verre ou s’il n’a toujours pas trouvé le déclic mais je suis assez déçu par son rendement. Pas certain, au final, qu’il puisse être titulaire dans une équipe jouant les premiers rôles en Ligue 1… »

Raphaël Nouet

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France