ASSE : l’IA imagine l’équipe type de Montanier en Ligue 1 la saison prochaine

Nous avons demandé à l’IA d’imaginer l’équipe type de l’ASSE la saison prochaine en cas de montée en Ligue 1.

Actuellement deuxième de Ligue 2 avec un point d’avance sur Le Mans, troisième, à cinq journées de la fin du championnat, l’AS Saint-Étienne est en bonne position pour monter directement en Ligue 1 à l’issue de la saison. Dans l’hypothèse où les Verts rejoindraient l’élite pour la saison 2026-2027, nous avons demandé à ChatGPT d’imaginer l’équipe type que pourrait aligner Philippe Montanier, la saison prochaine. Voici sa réponse.

Le onze type de l’ASSE la saison prochaine en cas de montée en Ligue 1 selon l’IA

Gautier Larsonneur (gardien, actuellement à l’ASSE) : Gardien sûr et réactif, Larsonneur est capable de réaliser des arrêts spectaculaires et de rassurer sa défense dans les moments critiques. Sa capacité à lire le jeu et à anticiper les situations dangereuses en fait un élément clé pour assurer la stabilité défensive de l’équipe.

Ruben Aguilar (latéral droit, actuellement au RC Lens) : Arrière droit rapide et complet, Aguilar excelle dans les phases de contre et sait apporter un soutien constant en attaque. Sa vitesse et ses centres précis font de lui un danger permanent pour les défenses adverses.

Mickaël Nadé (défenseur central, actuellement à l’ASSE) : Défenseur central athlétique et puissant, Nadé excelle dans les duels aériens et au sol. Il sait également relancer proprement le ballon depuis l’arrière, ce qui permet à l’équipe de construire ses attaques de manière fluide.

Montassar Talbi (défenseur central, actuellement au FC Lorient) : Talbi est un défenseur complet, alliant robustesse physique et bonne lecture du jeu. Sa présence dans la charnière centrale apporte de la sérénité et de la solidité, tout en étant capable de relancer proprement sur ses milieux.

Ghislain Konan (latéral gauche, actuellement à Gil Vicente) : Latéral gauche expérimenté, Konan combine efficacité défensive et montée offensive régulière. Sa capacité à centrer et à soutenir les attaquants sur le côté gauche est un atout majeur pour créer des décalages et des occasions.

Baptiste Santamaria (milieu défensif, actuellement à Valence) : Milieu défensif solide et tenace, Santamaria récupère de nombreux ballons et protège efficacement la charnière centrale. Il joue également un rôle clé dans l’organisation du jeu et le démarrage des attaques depuis le milieu.

Mahmoud Jaber (milieu relayeur, actuellement à l’ASSE) : Jaber est un milieu polyvalent capable de sécuriser le milieu défensif tout en participant à la distribution du ballon. Son sens du placement et sa capacité à combiner avec ses coéquipiers permettent de stabiliser l’équipe dans les moments de pression.

Illan Kebbal (milieu offensif, actuellement au Paris FC) : Milieu offensif technique et créatif, Kebbal sait trouver les espaces entre les lignes pour créer des occasions. Sa vision du jeu et sa capacité à enchaîner passes et dribbles font de lui le principal organisateur offensif de l’équipe.

Ibrahim Mbaye (ailier droit, actuellement au PSG) : Ailier droit rapide et percutant, Mbaye peut déborder et provoquer des situations dangereuses grâce à sa vitesse. Il apporte également des solutions dans les centres et les combinaisons avec l’avant-centre et les milieux.

Zuriko Davitashvili (ailier gauche, actuellement à l’ASSE) : Ailier gauche technique et imprévisible, Davitashvili sait se créer des occasions individuelles et mettre en danger la défense adverse. Sa capacité à varier ses courses et à combiner avec ses coéquipiers le rend particulièrement dangereux.

Lucas Stassin (avant-centre, actuellement à l’ASSE) : Avant-centre puissant et opportuniste, Stassin est capable de tenir le ballon et de finir les actions dans la surface. Sa présence physique et son sens du placement en font la référence offensive de l’équipe pour convertir les occasions en buts.