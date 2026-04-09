PSG Mercato : énorme coup en vue, le Real Madrid sous pression !

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Le Paris Saint-Germain prépare déjà activement son mercato estival… et un nom revient avec insistance en interne : Karim Coulibaly, également sollicité par le Real Madrid…

Le défenseur central du Werder Brême est devenu l’une des priorités du club parisien pour renforcer son arrière-garde. Et selon plusieurs sources, les choses s’accélèrent sérieusement.

Les contacts entre les différentes parties se sont récemment intensifiés, preuve que le dossier est désormais bien concret.

Un signal fort envoyé par le PSG, qui souhaite anticiper et sécuriser rapidement ses recrues clés.

Un rêve nommé PSG… malgré une concurrence XXL

Ce dossier prend une tournure encore plus intéressante avec une révélation majeure : Karim Coulibaly aurait une préférence claire pour Paris.

Selon Sky Sport, le défenseur “rêve” de porter un jour le maillot du Paris Saint-Germain.

Une information capitale dans un dossier aussi concurrentiel.

Car les prétendants sont nombreux :

Real Madrid

Manchester United

Chelsea FC

Newcastle United

SSC Naples

Une véritable bataille européenne se prépare.

Mais dans ce contexte, la préférence du joueur pourrait faire toute la différence.

Un profil taillé pour le PSG

Au-delà de ses qualités sportives, Karim Coulibaly possède un atout non négligeable : il parle couramment français.

Un détail… qui n’en est pas un.

Dans un vestiaire cosmopolite comme celui du PSG, cette capacité d’intégration rapide est un véritable plus. D’autant que Luis Enrique cherche des profils capables de s’adapter rapidement à ses exigences tactiques.

Autre élément qui confirme l’intérêt parisien : la présence récente de son conseiller, Nochi Hamasor, au Parc des Princes lors du match face à Toulouse, présence révélée par Deichstube, en Allemagne.

Un déplacement loin d’être anodin.

Un dossier à surveiller… malgré quelques doutes

Tout n’est cependant pas encore bouclé.

Le principal point d’interrogation concerne l’état physique du joueur. Depuis la mi-février, Karim Coulibaly n’a disputé qu’un seul match, ce qui pourrait freiner certains clubs… ou faire baisser son prix.

Un paramètre clé dans les négociations à venir.

Malgré cela, son potentiel reste unanimement reconnu en Europe, ce qui garantit une forte concurrence jusqu’au bout.

Dans ce dossier, le Real Madrid suit également la situation de près. Mais la préférence affichée du joueur pour Paris pourrait bien rebattre les cartes.

Un scénario qui n’arrange pas forcément les Merengue.

Si le PSG parvient à concrétiser son avance, ce serait un signal fort envoyé au marché… et à ses concurrents directs.

Un transfert stratégique pour le PSG

Pour le Paris Saint-Germain, ce recrutement pourrait s’inscrire dans une stratégie claire : rajeunir et sécuriser la défense sur le long terme.

Avec Luis Enrique à la manœuvre, chaque profil est étudié avec précision.

Et celui de Karim Coulibaly coche toutes les cases.

Reste désormais à concrétiser. Une chose est sûre : le PSG est déjà en train de prendre une longueur d’avance dans ce dossier brûlant.