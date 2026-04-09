ASSE : Le Cardinal défend les Ultras et lâche une promesse forte avant Dunkerque !

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Julien Le Cardinal n’a pas hésité à prendre position dans le conflit qui oppose les groupes ultras de l’ASSE au gouvernement…

Le climat est électrique autour de l’AS Saint-Étienne. À quelques jours d’un match important face à l’USL Dunkerque, l’actualité ne se limite pas au terrain.

Les groupes ultras emblématiques, les Magic Fans et les Green Angels, sont de nouveau menacés de dissolution par le ministère de l’Intérieur. Une situation déjà vécue l’an dernier, mais qui revient aujourd’hui avec encore plus de tension.

Convoqués le 13 avril prochain, les deux groupes ont rapidement réagi en appelant à la mobilisation générale. Ils ont invité le “peuple vert” à se rassembler avant la rencontre à Stade Geoffroy-Guichard, dès 16h30. Objectif : afficher un soutien massif avant ce qui pourrait être un tournant majeur pour leur avenir.

Le Cardinal soutient les supporters

Dans ce contexte brûlant, une voix importante s’est élevée du côté des joueurs.

Présent en conférence de presse, Julien Le Cardinal n’a pas hésité à afficher son soutien aux ultras stéphanois.

« Les supporters sont derrière nous et nous, on est derrière eux. »

Un message fort, qui témoigne de l’unité entre l’équipe et ses fans. Mais le défenseur ne s’est pas arrêté là.

Il a clairement pris position contre une éventuelle dissolution :

« La bonne solution, ce n’est pas de dissoudre. Il n’y aurait plus de référents. Je ne vois pas l’intérêt. Ce serait triste. »

Pour lui, les groupes de supporters jouent un rôle essentiel dans l’écosystème du club. Leur disparition représenterait une perte énorme, tant sur le plan sportif que sur l’identité même de l’ASSE.

La rencontre face à l’USL Dunkerque pourrait se dérouler dans une atmosphère particulière.

Privés d’une partie de leur soutien habituel, les joueurs stéphanois devront faire face sans leur fameux “12e homme”.

Un élément que Julien Le Cardinal regrette ouvertement :

« On n’aura pas le 12e homme avec nous. »

Un facteur qui pourrait peser dans un match déjà crucial pour la suite de la saison.

Le Cardinal promet une réaction sur le terrain

Au-delà du contexte extra-sportif, le défenseur a également tenu à revenir sur la performance décevante face à AS Nancy Lorraine (1-1).

Lucide, il reconnaît un manque d’intensité et des problèmes tactiques :

Un bloc moins compact

Une équipe trop étirée

Un début de match raté

Mais il retient aussi la réaction du staff, capable d’ajuster les choses à la mi-temps.

Et surtout, il envoie un message clair avant Dunkerque :

« J’ai confiance en l’équipe. Je sais qu’on va faire le boulot. »