ASSE : Montanier tient sa recette miracle pour battre Dunkerque !

À cinq journées de la fin du championnat, le sprint final est lancé en Ligue 2. Et pour l’AS Saint-Étienne, chaque match devient une finale dans la course à la montée. Sur le papier, la réception de l’USL Dunkerque apparaît comme une opportunité idéale de prendre trois points précieux. Mais derrière cette affiche déséquilibrée, le danger est bien réel.

Le contexte est pourtant favorable aux Verts. L’écart entre les deux équipes s’est considérablement creusé au fil des mois : alors que Dunkerque pointait à seulement trois longueurs de Saint-Étienne lors de la phase aller, ce sont désormais 14 points qui séparent les deux formations. Une différence significative qui illustre deux dynamiques opposées.

D’un côté, Saint-Étienne continue d’avancer, malgré un récent accroc frustrant face à Nancy (1-1). De l’autre, Dunkerque a progressivement décroché, enchaînant les résultats irréguliers et perdant du terrain dans la hiérarchie. Mais attention : les Nordistes avaient remporté le match aller 1-0, grâce à Enzo Bardeli. Un rappel suffisant pour souligner que rien n’est jamais écrit d’avance.

Philippe Montanier, une statistique qui change tout

S’il y a un élément qui nourrit l’optimisme côté stéphanois, c’est bien l’historique impressionnant de Philippe Montanier face à Dunkerque. L’actuel entraîneur des Verts affiche tout simplement un bilan parfait contre l’USLD.

En tant qu’entraîneur :

✅ 2015 (Coupe de France avec Rennes) : victoire 2-1

✅ 2021-2022 (Ligue 2 avec Toulouse) : victoire 2-0 à l’aller victoire 2-0 au retour



Soit un total de :

3 matchs

3 victoires

6 buts marqués, 1 encaissé

Mais ce n’est pas tout. Même en tant que joueur, Montanier réussissait déjà face à Dunkerque. En 1989, alors gardien du SM Caen, il avait éliminé le club nordiste en Coupe de France avec :

2 clean sheets (1-0, 0-0)

aucun but encaissé sur la double confrontation

Bilan global de Montanier contre Dunkerque :

5 matchs

0 défaite

4 clean sheets

seulement 1 but encaissé

Une domination statistique totale, rare à ce niveau.

Un piège bien réel dans le sprint final

Malgré ces indicateurs très favorables, le contexte du sprint final impose la prudence. Dans ce type de rencontre, plusieurs facteurs peuvent inverser la tendance.

D’abord, la pression. L’ASSE joue gros dans la course à la montée et n’a plus le droit à l’erreur. Ensuite, Dunkerque n’a plus grand-chose à perdre, ce qui peut libérer les joueurs et les rendre dangereux, notamment en contre-attaque.

Enfin, le souvenir du match aller reste dans toutes les têtes. Cette défaite 1-0 est la preuve que Dunkerque sait faire déjouer les Verts. Et dans un championnat aussi serré, un excès de confiance peut coûter très cher.

Les matchs “faciles” sont souvent les plus compliqués à gérer.

L’ASSE favorite, mais pas intouchable

Sur le papier, tous les indicateurs sont au vert pour l’AS Saint-Étienne :

une dynamique globalement positive

un écart conséquent au classement

un historique ultra favorable pour Montanier

l’avantage du Chaudron

Mais le football ne se joue pas sur le papier. Dans ce sprint final où chaque point peut valoir de l’or, les Verts devront faire preuve de sérieux, d’efficacité et de lucidité pour éviter le piège dunkerquois. Car une chose est sûre : pour continuer à rêver de montée, avec Le Mans toujours sur ses talons, l’ASSE n’a plus le droit de trébucher.