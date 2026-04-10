ASSE : énorme appel des Magic Fans aux supporters stéphanois avant Dunkerque

Les Magic Fans ont appelé tous les supporters de l’ASSE à venir avec une tunique verte pour le match de ce samedi contre Dunkerque.

L’AS Saint-Étienne reçoit ce samedi (20h) Dunkerque, dans le cadre de la 29e journée de Ligue 2. Accrochés le week-end dernier sur la pelouse de Nancy (1-1), les Verts auront à cœur de consolider leur deuxième place au classement et de reprendre leurs distances sur Le Mans, actuel troisième. Pour cette rencontre importante, près de 30 000 spectateurs seraient attendus samedi soir au stade Geoffroy-Guichard.

Tous en vert face à Dunkerque

À quelques heures de ce match, les Magic Fans, groupe de supporters stéphanois du Kop Nord, ont lancé un appel fort à l’ensemble du public du Chaudron. Sur leurs réseaux sociaux, ils ont invité les supporters de l’ASSE à venir habillés aux couleurs du club : « Tout le stade avec un maillot des Verts ! »

Une initiative qui s’inscrit dans la tradition du soutien massif des groupes ultras stéphanois, réputés pour transformer Geoffroy-Guichard en véritable mur vert les soirs de match. Le Kop Nord devrait une nouvelle fois jouer un rôle central dans l’ambiance, alors que l’enjeu sportif reste important dans la course à la montée.