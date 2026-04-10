ASSE – Dunkerque : plusieurs absences dont une surprise dans le groupe de Montanier

Le groupe de Philippe Montanier pour le match de l’ASSE face à Dunkerque ce samedi à 20 heures.

Ce samedi, l’ASSE reçoit l’USL Dunkerque pour la 30e journée de Ligue 2. Pour cette rencontre, Philippe Montanier récupère plusieurs joueurs clés. Le gardien Gautier Larsonneur, désormais remis à 100 %, retrouvera sa place de titulaire et le brassard de capitaine, après avoir laissé sa place à Brice Maubleu lors des derniers matchs. Le milieu Mahmoud Jaber fait également son retour dans le groupe. En revanche, plusieurs absences sont à noter : Nadir El Jamali, Joao Ferreira, Florian Tardieu, Lassana Traoré et Marten-Chris Paalberg restent indisponibles. Enfin, Maxime Bernauer, pourtant apte, n’a pas été retenu dans le groupe.

Le groupe de l’ASSE

Larsonneur, Maubleu – Annan, Appiah, Lamba, Le Cardinal, Nadé, Pedro – Jaber, Kanté, Miladinovic, Moueffek – Boakye, Cardona, Davitashvili, Duffus, Old, Stassin.