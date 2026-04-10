À LA UNE DU 10 AVR 2026
[19:50]OM Mercato : une tendance claire se dégage pour l’avenir d’Hojbjerg
[19:33]PSG : une énorme annonce vient régler l’avenir de Luis Enrique !
[19:14]RC Lens : le groupe pour affronter Rouen, avec un retour mais une absence de plus
[19:10]RC Lens : un ancien Lensois très controversé a trouvé un nouveau club 8 ans après son départ
[18:50]LOSC : un club français lorgne Olivier Giroud !
[18:30]PSG : un taulier de Luis Enrique fait polémique, deux joueurs du RC Lens l’ont grillé
[18:10]ASSE – Dunkerque : plusieurs absences dont une surprise dans le groupe de Montanier
[17:50]OM Mercato : un crack manqué par le FC Nantes espéré à Marseille, c’est confirmé
[17:30]RC Lens Mercato : une grosse vente déjà actée, un autre deal à 50 M€ dans les tuyaux
[17:10]OL, Real Madrid : Endrick fait une annonce qui va bouleverser son futur
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE – Dunkerque : plusieurs absences dont une surprise dans le groupe de Montanier

Par William Tertrin - 10 Avr 2026, 18:10
💬 Commenter
Philippe Montanier

Le groupe de Philippe Montanier pour le match de l’ASSE face à Dunkerque ce samedi à 20 heures.

Ce samedi, l’ASSE reçoit l’USL Dunkerque pour la 30e journée de Ligue 2. Pour cette rencontre, Philippe Montanier récupère plusieurs joueurs clés. Le gardien Gautier Larsonneur, désormais remis à 100 %, retrouvera sa place de titulaire et le brassard de capitaine, après avoir laissé sa place à Brice Maubleu lors des derniers matchs. Le milieu Mahmoud Jaber fait également son retour dans le groupe. En revanche, plusieurs absences sont à noter : Nadir El Jamali, Joao Ferreira, Florian Tardieu, Lassana Traoré et Marten-Chris Paalberg restent indisponibles. Enfin, Maxime Bernauer, pourtant apte, n’a pas été retenu dans le groupe.

Le groupe de l’ASSE

Larsonneur, Maubleu – Annan, Appiah, Lamba, Le Cardinal, Nadé, Pedro – Jaber, Kanté, Miladinovic, Moueffek – Boakye, Cardona, Davitashvili, Duffus, Old, Stassin.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot