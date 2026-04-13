Revue de presse : Clauss a déraillé à Nice, un gros mensonge de Rongier sur l’OM met le feu aux poudres au Stade Rennais !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de Ligue 1 et de Ligue 2, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Puel salue l’état d’esprit de ses joueurs à l’OGC Nice

L’OGC Nice reste sous la menace à la 15e place de la L1 après son match nul hier contre Le Havre (1-1) mais à l’issue de la rencontre, Claude Puel a tenu à féliciter ses joueurs. « Dans la situation où l’on est, le point positif c’est notre réaction après le but pris. Vous me direz que c’est le minimum syndical, mais c’est important de voir ça de mon équipe. » Alors que la semaine avait été agitée à Nice après la défaite à Strasbourg, Puel a aussi démenti les rumeurs de tensions au sein du vestiaire du Gym. « Les gars y sont, je vous le répète. Il faut être en capacité de jouer, d’avoir moins de déchet technique à certains moments mais ils s’emploient. Nous, le staff, on est là pour les soutenir, les inciter à se lâcher et avoir la confiance nécessaire pour affronter cette situation. Oui, ce point est insuffisant parce qu’on est chez nous et c’était un match très important mais on ira gratter des points à l’extérieur, de partout. Je veux voir la même attitude. »

Plus tôt, Nice-Matin avait fait part de certains écarts de joueurs niçois. à la mi-temps et ça a surtout chauffé après le match à Strasbourg il y a plus d’une semaine (1-3). Sofiane Diop aurait ainsi très mal regardé Jonathan Clauss après une passe… alors que ce dernier aurait refusé d’intervenir sur Ligue 1 + alors qu’une interview était programmée par le club après un match. « Non c’est trop tard je m’en vais », aurait-il répondu…

ℹ️ Ça a chauffé à la mi-temps et ça a surtout chauffé après #RCSAOGCN.

Isak Jansson et Sofiane Diop (Juma Bah était en soins) n’ont aucune excuse (ils ne sont pas revenus sur le banc après le match).



Sofiane Diop a également très mal regardé Jonathan Clauss après une passe.… pic.twitter.com/ww9Ur88n1x — Axel 🦅 (@SolamenNissa) April 10, 2026

Genesio confiant pour le sprint final du LOSC

Après le net succès du LOSC sur la pelouse du TFC (4-0) dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1, Bruno Genesio a fixé le cap du LOSC, 3e de L1. « Il nous reste encore 5 matchs à se comporter comme on l’a fait depuis quelque temps ; dès celui de samedi prochain, c’est maintenant le plus important. Il faudra reproduire les mêmes prestations que ces derniers temps. On a des joueurs plus que fiables, des joueurs qui reviennent de blessure au bon moment. Je pense qu’une confiance s’est installée depuis quelque temps. Et ça change les choses ».

Endeuillé avant la large victoire du LOSC à Toulouse (4-0), Genesio a aussi tenu à remercier ses joueurs. « J’ai tenu à être auprès de l’équipe, auprès des joueurs, parce que c’est là qu’était ma place. Les joueurs ont fait ce qu’il fallait pour m’amener un peu de gaieté. Il (son père) a veillé sur moi en début de match sur l’occasion de Toulouse (16e, poteau de Nicolaisen puis double sauvetage d’André et Özer), derrière, on a fait ce qu’il fallait pour qu’il soit fier , souffle le technicien nordiste. Je dis souvent que la plus belle des reconnaissances vient des joueurs. De les voir faire ce geste auquel je ne m’attendais pas, forcément, ça m’a beaucoup touché. Ça montre aussi l’esprit de cette équipe. »

FC Lorient : les regrets de Pantaloni après l’OL

Le FC Lorient a rendu les armes, ce dimanche soir, sur la pelouse de l’OL malgré de très belles occasions (0-2). Après la rencontre, Olivier Pantaloni, qui a annoncé son départ en fin de saison, a d’ailleurs fait part de sa déception. « On entame mal la deuxième période, on prend deux buts en 12 minutes, c’est un peu le point noir de cette saison, on fait une très bonne première mi-temps on est tombés sur un très grand gardien, l’équipe n’a jamais renoncé même à 2-0, c’est beaucoup de déception car on fait un match très correct mais on loupe cette entame de seconde période», a d’abord analysé le technicien de 59 ans.

Relancé sur son avenir, le coach des Merlus a par ailleurs confié que l’annonce de son départ ne devait pas perturber son équipe lors de ce sprint final : « C’est une superbe saison pour nous donc ça serait dommage de la gâcher en se relâchant mas ce n’est pas l’identité de cette équipe, on a des valeurs et on doit les garder jusqu’à la fin de la saison. L’objectif est de rester 9e, voir de gagner une place ou deux mais il faut rester dans cette zone. Je pars forcément avec des regrets de ne pas avoir pu prolonger. »

Stade de Reims : Teuma balance fort sur le club

Aujourd’hui sous les couleurs du Standard de Liège, Teddy Teuma est revenu sur son expérience au Stade de Reims lors d’une interview donnée au podcast « Au cœur du jeu ». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le joueur de 32 ans n’a pas gardé que des bons souvenirs de son passage dans la Marne.

«Je suis parti pour plusieurs raisons», a commencé par affirmer l’international maltais avant de charger son ancienne direction. «La plus grosse, c’était que je ne pouvais plus continuer à travailler ou avancer avec le stade de Rems parce qu’ils ont une forme de gestion qui ne me convenait plus. Il y a d’excellentes personnes au club, mais la direction a une forme de gestion qui fait que ça pose problème aux joueurs qui ont du caractère. Si on a la capacité de se taire et d’accepter tout ce qu’ils font, ça passe. Dès que tu ne laisses pas trop faire, que tu as un peu de caractère et que tu dis ce que tu penses, ça ne passe pas. Ils ont fait ça dans le passé, ils ont fait ça avec moi et ils continuent de le faire actuellement».

«Je ne pouvais plus continuer à l’accepter. J’ai beaucoup pris sur moi l’année passée. Cette année était celle de trop, pour eux comme pour moi, c’était mieux que je trouve une porte de sortie en janvier. Tout ce qu’il s’est passé à travers ma blessure, les causes de ma blessure, la relégation, les causes de la relégation, les transferts bloqués quand j’ai demandé à partir en janvier dernier, les faux discours, toutes ces choses où je n’ai rien dit. (…) Je ne dis pas que Reims a tous les torts. J’ai mon caractère, ma vision du football, mes principes, mes valeurs, j’aime quand les choses sont carrées, droites. Eux, c’est différent. » Ambiance…

Stade Rennais : Rongier a menti sur l’OM !

S’il a déballé son sac au sujet de son départ de l’OM l’été dernier, Valentin Rongier n’aurait pas tout dit au micro de « Média Carré. » « Il n’est pas honnête sur un passage précis, assure Marwan Belkacem. Il dit que l’offre de prolongation que RdZ voulait pour lui était venue trop tard. Petite indiscrétion : l’offre a été oralement discutée dans les jours qui ont suivi, et posée sur la table dans le mois. »

Une version confirmée par But! mais aussi Romain Molina : « Pas moi qui vais défendre la direction marseillaise mais elle lui a proposé avant la fin de saison dernière une offre de prolongation à 4 millions par an environ (sans compter les primes) qu’il a refusée car il voulait globalement le salaire de Kondogbia/Hojberg/Rabiot. C’est son droit mais dire qu’il n’y avait pas de son, pas d’image, mouais… D’ailleurs, aucun club ne lui a donné le salaire qu’il espérait cet été. »