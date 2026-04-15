ASSE : Moueffek a-t-il gagné une place de titulaire à Bastia ?

Le retour d’Aimen Moueffek dans le onze de départ de l’ASSE contre Dunkerque (2-1) pose la question de sa durabilité dans le sprint final. But Football Club en débat.

« Je préfèrerais voir Jaber à Bastia »

« Malgré une prestation très honorable face à Dunkerque (2-1), Aimen Moueffek n’a pas totalement validé son retour dans le onze de l’ASSE pour le déplacement à Bastia. Les supporters stéphanois en conviennent et moi aussi. Positionné plus haut, le milieu marocain a apporté de la percussion et de l’activité, mais il a aussi laissé des regrets, notamment avec deux occasions franches manquées.

Surtout, son positionnement a parfois empiété sur les zones d’influence d’Augustine Boakye, ce qui a parfois déséquilibré l’animation offensive des Verts même si le rendu global de l’équipe est resté cohérent. Dans un match à l’extérieur où l’ASSE devra sans doute moins faire le jeu et rester solide devant sa défense, le profil de Mahmoud Jaber me semble plus adapté pour débuter. Moueffek reste une option intéressante à moyen terme, mais il pourrait être davantage mis en valeur lors de la prochaine rencontre à domicile contre Troyes, dans un contexte plus propice à ses qualités. »

Bastien AUBERT

« Il devrait l’être à chaque match »

« J’apprécie beaucoup le jeu d’Aimen Moueffek. Certes, il n’est pas monté aussi haut que je le pensais au moment où il a commencé à percer chez les pros mais c’est surtout dû à son physique fragile. Quand il est en pleine possession de ses moyens, sa débauche d’énergie fait du bien à son équipe, qui peut compter sur lui autant pour la récupération du ballon que pour porter le danger dans le camp adverse. C’est vrai, il manque souvent de lucidité dans le dernier geste mais il ne faut pas oublier qu’il n’a que 25 ans. Et qu’avec un entraîneur comme Philippe Montanier, il va continuer de progresser.

D’ailleurs, Philippe Montanier a validé sa prestation face à Dunkerque, juste après la victoire, au micro de beIN. Il apprécie de voir son milieu plus haut sur le terrain, ce qui laisse à penser qu’il devrait à nouveau avoir sa chance à Bastia. Il y a eu du déchet dans son jeu mais c’est normal, ce n’était pas son poste habituel. Il va lui falloir un temps d’adaptation mais je suis certain qu’il se fera une place dans le onze de départ. A commencer par samedi à Furiani. »

Raphaël NOUET