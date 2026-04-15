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FRANCE

ASSE : les raisons de l’interdiction de déplacement des supporters à Bastia dévoilées !

Par Fabien Chorlet - 15 Avr 2026, 22:27
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Les supporters de l'ASSE

Un arrêté ministériel a été prononcé pour confirmer l’interdiction de déplacement des supporters de l’ASSE à Bastia.

Depuis plusieurs jours, on sait que les supporters stéphanois ne pourront pas se déplacer ce samedi (20h) en Corse pour assister à la rencontre de Ligue 2 entre le SC Bastia et l’AS Saint-Étienne, en raison d’un arrêté préfectoral. Ce mercredi, un arrêté ministériel est venu renforcer cette décision où les raisons de cette interdiction ont été dévoilées.

« Les relations entre supporters du SC Bastia et de l’ASSE sont empreintes d’animosité depuis de très nombreuses années »

« Considérant, en troisième lieu, que les relations entre supporters du SC Bastia et de l’ASSE sont empreintes d’animosité depuis de très nombreuses années, qu’ainsi le 31 janvier 2023, au cours de la rencontre entre les deux clubs jouée à Bastia, les supporters bastiais ont fait usage de 31 engins pyrotechniques, qu’après la rencontre, une dizaine de supporters bastiais sont entrés sur l’aire de jeu, que le 19 décembre 2023, dans le cadre de la rencontre entre l’ASSE et le SC Bastia disputée à Saint-Etienne, 27 supporters bastiais ont assisté à la rencontre en tribune visiteurs en dépit de la fermeture du parcage visiteurs par décision de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, que le 16 mars 2024, en amont de la rencontre entre les deux clubs jouée à Bastia, un engin pyrotechnique sous forme de fusée était tiré depuis la tribune est vers la tribune nord, causant un incendie à l’impact et nécessitant l’intervention des sapeurs-pompiers, qu’un jet de projectiles en direction d’un arbitre, également insulté, a provoqué une interruption de la rencontre, que le 13 décembre 2025, à l’occasion de la rencontre entre les deux clubs disputée à Saint-Etienne sans qu’y assistent un groupe de supporters à risque stéphanois dont la tribune a fait l’objet d’une fermeture en raison d’un usage massif d’engins pyrotechniques, un autre groupe de supporters à risque stéphanois a affiché des banderoles insultantes et provocatrices à l’endroit des forces de l’ordre et des autorités préfectorale et étatique et fait usage de 80 engins pyrotechniques, que dans ces conditions, un risque réel et sérieux d’affrontement entre les supporters des deux clubs existe à l’occasion de cette rencontre, notamment au regard des violences récemment commises par les supporters des deux clubs », peut-on lire sur cet arrêté.

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