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FRANCE

PSG Mercato : Paris à la lutte avec le Real Madrid pour un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin - 16 Avr 2026, 08:40
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Le PSG a jeté son dévolu sur un ancien joueur du Ligue 1, mais plusieurs autres clubs sont aussi sur le coup, à commencer par le Real Madrid.

Le mercato estival pourrait s’animer autour d’un nom bien connu en Premier League : Pape Matar Sarr. Le milieu de terrain sénégalais de Tottenham Hotspur attire l’attention de plusieurs cadors européens, dont le PSG, selon des informations relayées en Angleterre.

À seulement 23 ans, Sarr s’est imposé comme un élément important du milieu de terrain des Spurs. Formé à Metz avant de rejoindre Londres, l’international sénégalais aux 55 matchs de Ligue 1 séduit par sa qualité de projection, sa maturité tactique et son volume de jeu.

D’après les sources rapportées par CaughtOffside, le PSG fait partie des clubs qui suivent attentivement son évolution, aux côtés du Real Madrid et du Bayern Munich.

Tottenham sous pression face aux géants européens

Tottenham, qui traverse une saison compliquée avec une possible descente, pourrait être contraint de résister à plusieurs offensives cet été. Le club londonien considère pourtant Sarr comme un joueur d’avenir, sous contrat jusqu’en 2030. Mais en interne, les dirigeants seraient conscients qu’un départ devient plausible en cas d’offre importante.

Selon les estimations du marché, une proposition autour de 50 millions de livres sterling pourrait suffire à ouvrir la porte à une négociation.

Pourquoi le PSG s’intéresse à Sarr

Du côté du PSG, le profil du Sénégalais correspond parfaitement à la nouvelle politique sportive :

  • joueur jeune et à fort potentiel
  • intensité et volume au milieu
  • expérience européenne déjà solide
  • marge de progression importante

Le PSG cherche à renforcer son entrejeu avec des profils capables de combiner puissance et technique, notamment pour préparer l’après-cycles de plusieurs cadres.

Un transfert encore loin d’être acté

Malgré l’intérêt croissant, aucune discussion officielle n’aurait encore été engagée entre les clubs. Pour l’instant, il s’agit surtout de surveillance et d’approches indirectes via agents et intermédiaires.

Tottenham reste ferme publiquement : Sarr n’est pas à vendre. Mais dans le football moderne, les positions peuvent rapidement évoluer en cas d’offre majeure.

Un dossier à suivre de très près cet été

Entre le PSG, le Real Madrid et le Bayern Munich, la concurrence s’annonce rude. Le dossier Pape Matar Sarr pourrait bien devenir l’un des feuilletons du mercato estival 2026.

À Paris, son profil coche de nombreuses cases — reste à savoir si le club de la capitale décidera de passer à l’action.

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