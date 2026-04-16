ASSE : la photo de la banderole des supporters du Bayern en soutien aux Magic Fans et Green Angels

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La photo de la banderole des supporters du Bayern en soutien aux ultras de l’ASSE vient d’être dévoilée.

Lors du quart de finale retour de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid, une scène inattendue a marqué les tribunes de l’Allianz Arena. Les supporters bavarois ont déployé une banderole en soutien aux groupes ultras stéphanois des Magic Fans et des Green Angels, actuellement menacés de dissolution en France.

Une banderole forte en tribunes lors de Bayern – Real Madrid

Durant la seconde période de la rencontre remportée 4-3 par le Bayern Munich, les tribunes allemandes ont affiché un message de soutien explicite en français :

« La passion ne dissout pas : soutien aux ultras français »

Si la banderole n’a pas été captée par les caméras de Canal+ au moment même, elle vient d’être partagée sur X ce jeudi (voir ci-dessous).

Les Magic Fans et Green Angels toujours menacés de dissolution

Les Magic Fans (Kop nord) et les Green Angels (Kop sud), deux groupes historiques de l’AS Saint-Étienne, font en effet face à une nouvelle procédure de dissolution engagée par les autorités françaises.

Ces groupes, créés respectivement en 1991 et 1992, incarnent depuis des décennies l’animation du stade Geoffroy-Guichard et le mouvement ultra stéphanois.

Une mobilisation importante de supporters a d’ailleurs eu lieu récemment à Saint-Étienne pour protester contre cette mesure, réunissant plusieurs milliers de personnes autour de slogans en faveur de la liberté des groupes ultras.

Un message de solidarité internationale dans le monde ultra

Le geste des supporters du Bayern Munich illustre une nouvelle fois les liens de solidarité entre groupes ultras européens, souvent unis au-delà des rivalités sportives.

Ce type d’initiatives n’est pas inédit dans les tribunes européennes, où les supporters ultras se revendiquent régulièrement comme un mouvement transnational défendant une certaine idée de la culture tribune.

Dans ce cas précis, le message vise directement la situation des groupes stéphanois, en opposition aux procédures de dissolution qui touchent plusieurs clubs en France.

Une polémique qui dépasse le simple cadre sportif

Au-delà du football, cette banderole relance le débat sur la place des supporters organisés dans le football moderne et sur les tensions entre autorités et groupes ultras.

Alors que les procédures de dissolution continuent d’alimenter la controverse en France, ce soutien venu d’Allemagne montre que le sujet dépasse désormais largement les frontières nationales.