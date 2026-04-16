ASSE : Montanier annonce une avalanche de bonnes nouvelles avant Bastia

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À deux jours du match entre Bastia et l’ASSE, Philippe Montanier était présent en conférence de presse pour annoncer de vraies bonnes nouvelles.

À l’approche du déplacement crucial sur la pelouse du SC Bastia, l’ASSE voit enfin le bout du tunnel. Longtemps plombée par les blessures, l’infirmerie des Verts se vide progressivement… au meilleur moment de la saison.

En conférence de presse ce jeudi, Philippe Montanier n’a pas caché sa satisfaction. Et pour cause : plusieurs cadres sont de retour, tandis que d’autres se rapprochent d’un comeback.

Boakye et Larsonneur rassurent avant le choc

Sorti prématurément face à Dunkerque, Augustine Boakye a suscité une légère inquiétude en début de semaine. Finalement, le meilleur passeur de Ligue 2 sera bien apte pour le déplacement en Corse.

Même constat pour le capitaine Gautier Larsonneur, victime d’une petite alerte récemment mais désormais totalement opérationnel.

Le coach stéphanois s’est montré rassurant :

“On a ménagé Augustine Boakye, il a repris progressivement… tous les voyants sont au vert.”

Concernant son gardien :

“Gautier Larsonneur va bien… il pourra démarrer samedi sans problème.”

Des retours majeurs pour une équipe en pleine course à la montée.

Ferreira et Bernauer postulent à un retour

Bonne nouvelle également en défense : João Ferreira et Maxime Bernauer sont désormais disponibles. Les deux joueurs pourraient réintégrer le groupe dès ce week-end. Une tendance confirmée ces derniers jours, avec des joueurs qui ont repris l’entraînement collectif et offrent davantage d’options à Montanier pour composer son onze de départ, et pour effectuer ses changements.

Tardieu incertain, plusieurs absents encore forfait

Tout n’est pas encore parfait pour autant. Florian Tardieu poursuit sa reprise, mais son retour à la compétition reste incertain d’ici la fin de saison.

Montanier reste prudent :

“Ça évolue bien, mais pour le terrain il va falloir attendre un peu.”

Dans le même temps, plusieurs joueurs demeurent indisponibles : Nadir El Jamali, Lassana Traoré et Marten-Chris Paalberg.

Un groupe plus dense pour le sprint final

Après des semaines compliquées, Saint-Étienne retrouve enfin de la profondeur de banc. Une évolution majeure alors que chaque match peut désormais faire basculer la saison.

Montanier savoure cette nouvelle concurrence :

“Le groupe est étoffé… l’abondance de bien ne nuit pas. Ce sont des choix difficiles.”

Avec un effectif presque au complet et une dynamique positive, les Verts abordent ce déplacement à Bastia avec ambition.

Dans la dernière ligne droite de la Ligue 2, Saint-Étienne récupère ses forces vives au moment idéal — et pourrait bien en faire un atout décisif dans la course à la montée.