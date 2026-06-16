FC Nantes : après Dupé, quatre autres renforts dans les valises de Der Zakarian !

Futur coach du FC Nantes, Michel Der Zakarian devrait débarquer sur les bords de l’Erdre avec quatre renforts dans son staff.

Comme pressenti ces derniers jours, Michel Der Zakarian devrait bien devenir le nouvel entraîneur du FC Nantes et ainsi succéder à Vahid Halilhodzic. Une information une nouvelle fois confirmée ce mardi par Ouest-France. Pour le technicien franco-arménien de 63 ans, il s’agirait d’un troisième passage sur le banc des Canaris après ses expériences entre 2007 et 2008, puis entre 2012 et 2016.

Der Zakarian arrive à Nantes avec un staff étoffé

Chez les Jaune et Vert, Michel Der Zakarian ne devrait pas arriver seul. Toujours selon le quotidien régional, il serait accompagné d’un staff particulièrement étoffé composé de deux adjoints, David Bechkoura et Vitorino Hilton, d’un préparateur physique, Romain Faure, ainsi que d’un analyste performance, Jean-Marc Branger. Cette organisation témoignerait de la volonté du FC Nantes de mettre rapidement le nouvel entraîneur dans les meilleures conditions pour préparer la saison à venir.

Les dirigeants nantais souhaiteraient ainsi s’appuyer sur un encadrement expérimenté et complémentaire afin de relever le défi du retour au premier plan. Habitué à travailler avec plusieurs membres de son staff depuis de nombreuses années, Michel Der Zakarian pourrait rapidement imprimer sa méthode et lancer son troisième mandat sur les bords de l’Erdre avec un groupe de confiance déjà bien identifié.