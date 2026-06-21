PSG Mercato : un crack de la Coupe du Monde totalement méconnu dans le viseur

Le PSG explore déjà les pistes pour renforcer sa défense et aurait activé une nouvelle cible prometteuse en Serie A.

Le PSG continue d’anticiper son recrutement en défense. Selon les informations de PSGINSIDE-ACTUS, le club de la capitale surveillerait de près le profil d’Alessandro Circati, jeune défenseur de Parme âgé de 22 ans, considéré comme l’un des talents montants du football australien avec qui il dispute la Coupe du monde actuellement.

Formé entre l’Australie et l’Italie, Circati s’est imposé progressivement à Parma, où il a gagné du temps de jeu jusqu’à devenir un élément important de l’effectif. Capable d’évoluer dans l’axe de la défense mais aussi sur le côté droit, il séduit par sa polyvalence, sa maturité et sa qualité de relance. Selon le rapport de Data Scout, son profil est d’ailleurs similaire à celui de Willian Pacho, et tout porte à croire qu’il serait une recrue idéale pour la défense parisienne.

Déjà capitaine en sélection malgré son âge

International australien depuis 2023, le défenseur a même hérité du brassard de capitaine en sélection à quelques reprises malgré son jeune âge, preuve de la confiance accordée par son staff. Une progression rapide qui n’a pas échappé aux recruteurs européens, dont ceux du PSG, toujours attentifs aux jeunes profils à fort potentiel.

Du côté parisien, aucun contact officiel ni offre n’aurait encore été formulé. Il s’agirait pour l’instant d’une phase de suivi, dans une logique d’observation à moyen terme, alors que le club cherche à renforcer durablement son secteur défensif.

Sous contrat avec Parme et encore en phase de développement, Alessandro Circati représente une option d’avenir sur le marché européen. Reste désormais à savoir si le PSG passera du simple intérêt à une véritable offensive dans les prochains mois.