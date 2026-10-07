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OL : Niakhaté out, Fonseca a déjà choisi une charnière inédite à Lens 

Par Bastien Aubert - 7 Oct 2026, 14:40
Félix Bacher (OL)

Moussa Niakhaté blessé et absent à Bollaert face au Lens vendredi (20h45), Paulo Fonseca va opter pour une autre charnière surprise à l’OL. 

L’OL devra composer sans Moussa Niakhaté pour le déplacement à Lens vendredi soir (20h45). Touché aux ischio-jambiers, le défenseur central est forfait pour ce rendez-vous et Paulo Fonseca doit donc revoir ses plans en défense.

Ruben Kluivert pourrait être lancé

Même si Niakhaté récupère correctement, son absence à Bollaert est désormais actée. Fonseca aurait déjà une idée précise de la solution à mettre en place pour compenser ce forfait. Selon Le Progrès, le technicien de l’OL pourrait ainsi miser sur Ruben Kluivert pour accompagner Félix Bacher dans l’axe de la défense lyonnaise. Une charnière inédite qui pourrait être alignée face aux Sang et Or.

Le défenseur néerlandais pourrait donc profiter de l’absence de Niakhaté pour obtenir du temps de jeu dans un contexte particulièrement exigeant. Paulo Fonseca dispose néanmoins de plusieurs possibilités pour composer son arrière-garde. Clinton Mata pourrait notamment être utilisé sur le côté droit afin de renforcer l’équilibre défensif de l’équipe.

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Mata également dans les options de l’OL

Le staff de l’OL devra également tenir compte de la fraîcheur de certains joueurs après la trêve internationale. Zachary Athekame, notamment, a beaucoup joué ces dernières semaines et pourrait être concerné par une rotation. La question du système reste également ouverte. 

Paulo Fonseca pourrait notamment reconduire un système en losange, avec la possibilité de le faire évoluer vers un 4-3-3 en fonction du rôle attribué à Corentin Tolisso. Le onze lyonnais devrait donc réserver quelques surprises vendredi soir. 

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