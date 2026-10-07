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FRANCE

RC Lens : un ancien de l’OM a débarqué à Lens, Thauvin aux anges

Par William Tertrin - 7 Oct 2026, 16:00
Florian Thauvin (RC Lens)

Steve Mandanda a rendu visite à Florian Thauvin à Lens, une belle retrouvaille entre deux anciens de l’OM et champions du monde 2018.

Retraité des terrains depuis septembre 2025, Steve Mandanda continue de garder un œil sur ses anciens coéquipiers. L’ancien gardien de l’OM a récemment fait le déplacement à Lens pour retrouver Florian Thauvin.

Une visite forcément particulière pour les deux hommes, qui ont partagé le maillot de l’OM et celui de l’équipe de France. Très proches depuis leurs années marseillaises, Mandanda et Thauvin ont également vécu ensemble le sacre des Bleus lors de la Coupe du monde 2018.

Une belle surprise pour Thauvin à Lens

Arrivé au RC Lens à l’été 2025, Thauvin est désormais un cadre du vestiaire sang et or et porte le brassard de capitaine. La venue de Mandanda à Lens illustre surtout les liens conservés par les deux anciens Marseillais, plusieurs années après leur aventure commune à l’OM. Une visite qui a visiblement fait plaisir à Thauvin, heureux de retrouver son ancien partenaire sous les couleurs sang et or.

Pour Mandanda, cette nouvelle vie loin des terrains lui permet désormais de prendre davantage de temps pour ses proches et ses anciens coéquipiers. L’ex-portier de l’OM, qui avait notamment été pisté par Lens après le départ de Brice Samba, avait officiellement annoncé sa retraite en septembre 2025, à l’âge de 40 ans, après sa dernière saison à Rennes.

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