OL Mercato : gros coup de tonnerre pour le retour d’Endrick

L’OL espère revoir Endrick en janvier, mais la concurrence s’annonce déjà trop importante pour récupérer l’attaquant du Real Madrid.

Le dossier Endrick pourrait de nouveau animer le mercato de l’OL cet hiver. Après un prêt particulièrement réussi à Lyon durant la deuxième partie de la saison 2025-2026, le jeune Brésilien se retrouve encore en manque de temps de jeu au Real Madrid. Une situation qui pourrait pousser le joueur à envisager un nouveau départ en janvier.

Endrick de nouveau sur le marché

En effet, Endrick ne parvient toujours pas à s’imposer dans les plans de José Mourinho. Depuis son retour à Madrid, son temps de jeu reste extrêmement limité : après avoir manqué le début de saison sur blessure, il n’a disputé que quelques minutes avec les Merengue.

Forcément, cette situation relance l’hypothèse d’un nouveau prêt. Et l’OL aimerait profiter de cette opportunité pour faire revenir celui qui avait impressionné lors de son passage dans le Rhône.

Un énorme coup dur pour l’OL

Le problème est que Lyon n’est désormais plus seul. Aston Villa et la Roma sont notamment cités parmi les prétendants les plus sérieux, tandis que le Milan AC fait également partie des clubs intéressés.

Le post d’Ekrem Konur évoque lui aussi une bataille entre plusieurs grands clubs européens (Arsenal, Man United, Milan, Roma et Aston Villa) pour Endrick, mais ne cite pas l’Olympique Lyonnais. C’est un signal peu encourageant pour le club rhodanien, même si d’autres sources affirment bien que l’OL réfléchit à un retour du Brésilien.

Lyon dispose toutefois d’un argument de poids : Endrick connaît déjà parfaitement le club et y a retrouvé confiance la saison dernière. En 21 rencontres, il avait inscrit huit buts et délivré huit passes décisives, relançant ainsi sa carrière après une période compliquée à Madrid. Le retour d’Endrick à l’OL prend donc un gros coup, mais la concurrence pourrait être beaucoup plus féroce qu’en janvier dernier.