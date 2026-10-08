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OL : le club consolide une filière locale qui porte déjà ses fruits

Par Louis Chrestian - 8 Oct 2026, 13:29
OL : le club consolide une filière locale qui porte déjà ses fruits

L’Olympique Lyonnais poursuit son travail avec les clubs de la région en renouvelant son partenariat avec l’US Meyzieu. Une collaboration qui dépasse le simple cadre institutionnel puisque huit joueurs formés dans le club majoland portent cette saison les couleurs lyonnaises.

Le partenariat avec l’US Meyzieu prolongé

L’US Meyzieu a annoncé lundi la prolongation de son partenariat avec l’OL. Cette entente doit permettre aux deux structures de renforcer leurs liens, avec un objectif commun : accompagner le développement et la structuration du club majoland.

Comme le rapporte Olympique & Lyonnais, la formation occupe une place centrale dans cette collaboration. Les deux clubs travaillent ensemble depuis plusieurs années pour faciliter les échanges entre éducateurs et favoriser la progression des jeunes joueurs du territoire.

Pour l’OL, ce renouvellement confirme également sa volonté de s’appuyer sur un réseau local solide. Le club rhodanien accompagne ainsi le travail effectué par ses voisins tout en restant attentif aux éléments prometteurs susceptibles de rejoindre son Académie.

Huit joueurs de Meyzieu évoluent à l’OL

Cette passerelle produit déjà des résultats concrets. Selon l’US Meyzieu, huit joueurs passés par ses équipes évoluent cette saison sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais. Un chiffre qui témoigne du travail réalisé par les éducateurs majolands auprès des jeunes.

Le symbole le plus visible de cette proximité reste Khalis Merah. Le milieu de terrain a effectué ses premières armes à Meyzieu avant de franchir les étapes au sein de la formation lyonnaise. Devenu l’une des pépites de l’OL, il incarne aujourd’hui la réussite de cette filière régionale.

Ses qualités ont aussi retenu l’attention de Paulo Fonseca. L’entraîneur portugais avait été séduit par le jeune milieu, également salué par plusieurs cadres du vestiaire lyonnais au fil de sa progression.

Un réseau précieux dans un contexte sportif délicat

La formation représente un enjeu d’autant plus important que l’effectif professionnel peut être confronté aux blessures et aux absences. Ce jeudi, Actu Ligue 1 a notamment relayé la grave blessure de Mohammed Ouedraogo, victime d’une rupture d’un ligament croisé à l’entraînement.

Sans établir de lien direct entre cette blessure et le partenariat avec Meyzieu, cet épisode rappelle l’intérêt, pour un club, de disposer d’un vivier fourni. Les talents de l’Académie lyonnaise doivent pouvoir alimenter les différentes équipes et, à terme, offrir des solutions au groupe professionnel.

Une reconnaissance pour le club majoland

Pour l’US Meyzieu, cette prolongation constitue enfin une reconnaissance du travail accompli auprès des jeunes joueurs. Le maintien de cette passerelle lui permet de poursuivre ses échanges avec l’OL tout en renforçant sa propre organisation.

Le club lyonnais sécurise de son côté une collaboration qui a déjà permis à plusieurs jeunes du territoire de franchir un cap. Le parcours de Khalis Merah donne à ce partenariat une vitrine particulièrement parlante.

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