OL : triple coup dur pour Paulo Fonseca avant le RC Lens

À la veille du déplacement de l’OL à Lens, Paulo Fonseca doit composer avec trois absences importantes.

La trêve internationale n’a pas été totalement bénéfique à l’OL. Alors que les hommes de Paulo Fonseca s’apprêtent à retrouver la Ligue 1 avec un déplacement périlleux sur la pelouse du RC Lens, l’entraîneur lyonnais a fait le point sur son effectif en conférence de presse.

Et le technicien portugais a annoncé plusieurs mauvaises nouvelles. Moussa Niakhaté est forfait pour la rencontre face aux Sang et Or, après être revenu blessé de sélection avec le Sénégal. Le défenseur lyonnais pourrait également manquer le prochain rendez-vous européen face à Crystal Palace.

Autre absence confirmée : Nicolas Tagliafico ne fera pas le déplacement à Lens. Le latéral gauche argentin, qui vient tout juste de disputer une rencontre avec sa sélection, ne sera donc pas disponible pour Paulo Fonseca. Cette absence intervient alors que le poste de latéral gauche constitue déjà l’un des principaux sujets de réflexion à l’OL depuis le début de saison.

Mohamed Ouédraogo également touché

Le coach lyonnais a également indiqué que Mohamed Ouédraogo était revenu blessé de la trêve internationale. Une situation qui réduit encore les solutions à la disposition de Paulo Fonseca, même si le reste du groupe lyonnais est annoncé en bonne condition.

Pour l’OL, ce déplacement à Lens s’annonce donc comme un premier test important après la coupure internationale. Fonseca devra rapidement trouver les solutions pour compenser ces absences, alors que le calendrier va s’intensifier dans les prochaines semaines avec l’enchaînement de la Ligue 1 et de la Ligue Europa.