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FRANCE

OL : la réserve profite de la pause pour relancer ses jeunes pros

Par Wladimir DELCROS - 10 Oct 2026, 17:49
OL : la réserve profite de la pause pour relancer ses jeunes pros

Privée de National 2 ce week-end en raison du 5e tour de la Coupe de France, la réserve de l’OL ne restera pas à l’arrêt. Gueïda Fofana va profiter d’un match amical contre Chamalières pour entretenir le rythme et offrir du temps de jeu à plusieurs éléments prometteurs.

Un amical pour ne pas casser la dynamique

La réserve de l’OL recevra Chamalières ce samedi à 17 heures dans le cadre d’un match amical. Exempts de championnat en raison du 5e tour de la Coupe de France, les jeunes Lyonnais vont ainsi pouvoir garder le rythme avant de retrouver la compétition officielle.

Selon les informations d’Olympique & Lyonnais, cette rencontre doit notamment permettre au duo Gueïda Fofana – Saci de peaufiner certains automatismes. Chamalières occupe actuellement l’avant-dernière place de son groupe de National 2.

Ce rendez-vous intervient une semaine après le succès décroché sur la pelouse de Jura Dolois (0-1). Malgré de nombreuses absences et un brin de réussite, la formation rhodanienne avait réussi à ramener les trois points du Jura.

Fofana récupère ses internationaux

Le contexte est cette fois plus favorable pour le staff lyonnais. La fin de la trêve internationale a permis à Gueïda Fofana de retrouver un groupe plus complet. Adil Hamdani avait déjà rejoint la réserve après avoir disputé trois rencontres avec l’équipe de France U18.

Noham Kamara, Tiago Gonçalves, Alejandro Gomes Rodriguez et Rémi Himbert avaient en revanche manqué le déplacement à Jura Dolois. Leur retour offre davantage de solutions à un entraîneur satisfait du début de saison, mais soucieux de maintenir son jeune effectif sous pression.

Alors que l’équipe première vient de chuter à Lens, ce match doit aussi permettre aux joueurs situés aux portes du groupe de Paulo Fonseca de rester prêts. La passerelle entre la réserve et les professionnels demeure un enjeu important de la saison lyonnaise.

Une occasion à saisir pour Rémi Himbert

Rémi Himbert sera particulièrement attendu. Le jeune attaquant doit gérer la frustration de ne plus être convoqué avec les professionnels depuis plusieurs semaines. Cette opposition contre Chamalières lui donnera l’occasion d’accumuler des minutes et de rappeler ses qualités au staff.

Pour l’ensemble du groupe, l’objectif consiste surtout à préparer la réception de Dijon, programmée le 17 octobre à Décines. Gueïda Fofana dispose donc d’une répétition utile pour effectuer ses réglages sans casser la dynamique née du succès contre Jura Dolois. Les jeunes Lyonnais devront désormais profiter de ce rendez-vous pour marquer des points.

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