Éliminé par Fenerbahçe en barrages de Ligue des champions, l’OL n’a pas tout perdu financièrement.

L’OL peut se consoler sur le plan financier. Après avoir franchi le tour préliminaire face au Sparta Prague, les hommes de Paulo Fonseca ont échoué aux portes de la phase de ligue de Ligue des champions. La double confrontation contre Fenerbahçe a mis fin à leurs espoirs de retrouver la plus prestigieuse compétition européenne.

Plusieurs millions d’euros versés par l’UEFA à l’OL

Mais cette élimination n’a pas laissé les caisses lyonnaises totalement vides. Une prime liée à la participation aux barrages est venue compenser une partie de la déception sportive. Selon Sportune, le versement a été effectué le vendredi 17 septembre.

La participation aux barrages de Ligue des champions garantit une indemnité aux clubs éliminés à ce stade de la compétition. Le barème officiel de l’UEFA prévoit une prime fixe de 4,29 millions d’euros pour chaque équipe qui échoue à ce tour. Sportune évoque de son côté une enveloppe d’environ 4,6 millions d’euros pour l’OL. Cette somme reste évidemment très inférieure à ce que Lyon aurait pu toucher en rejoignant la phase de ligue de C1. Les clubs qualifiés bénéficient en effet d’une prime de participation de 18,62 millions d’euros, à laquelle s’ajoutent les revenus liés aux résultats et à la valeur commerciale du club.

Pour l’OL, le manque à gagner reste donc considérable. Cette rentrée d’argent n’est pas anodine dans le contexte lyonnais. Le club doit respecter les exigences de la DNCG et maîtriser ses dépenses. La direction a notamment dû composer avec un budget encadré et la nécessité de réaliser des ventes pour équilibrer ses comptes. Dans ces conditions, chaque revenu supplémentaire compte. La prime liée aux barrages ne résout pas les difficultés économiques de l’OL, mais elle offre une marge de manœuvre bienvenue. Elle permet aussi de limiter, au moins en partie, les conséquences financières de l’élimination contre Fenerbahçe.

La Ligue Europa pour limiter les dégâts

Lyon dispose désormais d’une autre occasion de générer des revenus grâce à son parcours européen. Reversé en Ligue Europa, le club a réussi son entrée en lice en s’imposant sur la pelouse d’Anderlecht (2-1). Cette victoire lui a permis d’ajouter une prime de résultat à ses revenus de participation. Selon les estimations de Sportune, l’OL avait déjà cumulé près de 14 millions d’euros de revenus européens après ce premier succès. Ce montant constitue toutefois une estimation globale et non une somme correspondant uniquement à la prime versée pour l’élimination en barrages.

La Ligue Europa représente donc une opportunité importante pour compenser une partie du manque à gagner. L’élimination en Ligue des champions reste un coup dur pour Paulo Fonseca et ses dirigeants. Au-delà de la déception sportive, l’OL a manqué une occasion de récupérer des revenus bien plus élevés. La prime des barrages apporte une compensation, mais elle ne peut remplacer les gains potentiels d’une qualification en C1. Le parcours en Ligue Europa prend donc une importance particulière.

Chaque victoire et chaque tour franchi peuvent contribuer à améliorer le bilan financier du club. Pour Lyon, l’objectif est désormais double : aller le plus loin possible sur la scène européenne et continuer à respecter les contraintes économiques imposées au club. L’UEFA a bien apporté un coup de pouce à l’OL. Mais pour transformer cette rentrée d’argent en véritable bouffée d’oxygène, les Lyonnais devront désormais faire fructifier leur campagne en Ligue Europa.