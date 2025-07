OL Mercato : faut-il vraiment sacrifier Corentin Tolisso ?

La cure d’austérité imposée par Michele Kang va entraîner une chasse aux gros salaires à l’OL. Corentin Tolisso doit-il être concerné ? Nos journalistes en débattent...

Non

« Michele Kang a l’intention d’imposer une nouvelle grille salariale à l’OL et de plafonner les émoluments à 200.000€. Une initiative louable au vu des difficultés financières des Rhodaniens. Mais on peut lire dans L’Equipe que la nouvelle présidente des Gones pourrait faire quelques exceptions pour des joueurs déjà présents et qui constituent de réels atouts pour le club. Corentin Tolisso est d’ailleurs cité. Le milieu de terrain a réalisé l’une des meilleures saisons de sa carrière en 2024-25 et il a été autant un leader sur le pré que dans le vestiaire. A mon sens, s’en séparer en cette période de grande instabilité, avec une reconstruction rendue obligatoire par cette période d’austérité serait une erreur. Paulo Fonseca aura besoin de cadres la saison prochaine pour relayer son message sur le terrain mais également pour tenir la barre quand ça ira mal et recadrer les plus jeunes en cas de dérapage. Tolisso a toutes les qualités requises. Il a l’âme d’un capitaine et pourrait faire le lien entre le passé glorieux de l’OL et le retour aux sources souhaité par les dirigeants. »

Raphaël NOUET

Pour éviter la L2, il n’y a pas vraiment le choix

« Bien-sûr que dans un monde idéal, Tolisso doit rester à l’OL. L’ancien joueur du Bayern Munich a sans doute été le meilleur joueur lyonnais la saison passée et il incarne parfaitement le club olympien. En plus, après Lopes, l’OL va perdre Lacazette. Avec un départ de Tolisso, il ne resterait aucun joueur emblématique dans l’effectif… Ce serait un coup dur, mais dans sa situation l’OL n’a pas vraiment le choix, il me semble. Tolisso a un salaire astronomique et la direction doit impérativement trouver des solutions pour convaincre la DNCG de revoir sa décision et repartir en L1. En cas d’offre, j’imagine donc mal Michele Kang le retenir, cela irait à l’encontre de son plan social. Reste à savoir la position du natif de Tarare. A 30 ans, Tolisso a-t-il envie de refaire ses valises ? Après, c’est Neom, il retrouverait Lacazette et c’est l’Arabie saoudite, c’est donc beaucoup d’argent. Et comme c’est aussi dans l’intérêt de l’OL, son club de cœur… »

Laurent HESS